Σε νέες προκλητικές ενέργειες προχωρά η Τουρκία, δυναμιτίζοντας τον επιδιωκόμενο διάλογο με την Ελλάδα, καθώς ανακοίνωσε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο κεντρικό Αιγαίο ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου αλλά και ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Στον 25ο μεσημβρινό…

Για τον σκοπό αυτόν, εξέδωσε δύο navtex, από τους υδρογραφικούς σταθμούς της Σμύρνης και της Αττάλειας, ανακοινώνοντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Στην πρώτη περίπτωση, μάλιστα, με βάση τις συντεταγμένες η περιοχή που δεσμεύει απλώνεται στο κεντρικό Αιγαίο, και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Εύβοιας, της Σκύρου, των Ψαρών και της Χίου.

Ολως… τυχαίως, αυτή η θαλάσσια περιοχή εκτείνεται γύρω από τον 25ο μεσημβρινό, στο σημείο δηλαδή που επιθυμούν να διχοτομήσουν το Αιγαίο.

Η navtex

Η navtex για το τριήμερο 26,27 και 28 Οκτωβρίου στο κεντρικό Αιγαίο:

TURNHOS N/W : 1246/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:21)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26,27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.

Ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο

Επίσης, για τρίτη φορά ανακοινώνουν άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, σε διεθνή και τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η navtex γι’ αυτήν την άσκηση:

TURNHOS N/W : 1245/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:19)

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 09 AND 10 OCT 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100930Z OCT 20.