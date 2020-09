«Συναγερμός» στο στρατόπεδο της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Λίβερπουλ με τον Τιάγκο Αλκάνταρα να βρίσκεται θετικός στον κοροναϊό.

Στη χθεσινή (29/9) αναμέτρηση με την Άρσεναλ για την 3η αγωνιστική της Premier League, ο Ισπανός χαφ δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή του Γιούργκεν Κλοπ. Έτσι, μια μέρα μετά έγινε γνωστός ο λόγος της απουσίας του από το ντέρμπι, με τον 29χρονο παίκτη να είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Οι Reds εξέδωσαν ανακοίνωση για τον Ισπανό χαφ, τονίζοντας πως έχει ήπια συμπτώματα και βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του. Μάλιστα, η Λίβερπουλ αναφέρει πως ο Τιάγκο αισθάνεται όλο και καλύτερα.

Θυμίζουμε, πως ο 29χρονος μέσος μετακόμισε στο Νησί από την Μπάγερν Μονάχου, κάνοντας ντεμπούτο με τη φανέλα των πρωταθλητών στο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στην Τσέλσι.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον Τιάγκο:

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.

— Liverpool FC (@LFC) September 29, 2020