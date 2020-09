Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Eurogroup στις 5 Οκτωβρίου.

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν αφορούν τις προτεραιότητες για τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη, την επιλογή του αντικαταστάτη του Υβ Μερς στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τη μετα-πρόγραμμα στήριξη της Ελλάδας, όπως ανέφερε στο λογαριασμό της στο twitter η εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

The next #Eurogroup is just one week away and it will be a videoconference.

Discussions expected on reforms and investment priorities for recovery, #ECB appointment and Greece post-programme.

➡️Press briefing on Thursday 1 October at 10:30.

— Maria Tomasik (@maria_tomasik) September 28, 2020