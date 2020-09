Ο Λουίς Σουάρες αποχώρησε από την Μπάρτσελονα έπειτα από έξι χρόνια. Ο 33χρονος επιθετικός αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ήταν εκτός πλάνων από τον Ρονάλντ Κούμαν. Όλα έδειχναν ότι ο Μέμφις Ντεπάι θα είναι ο αντικαταστάτης του, όμως η άρνηση της Λιόν, φέρνει στην επιφάνεια μία άλλη περίπτωση.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Αλεξάντερ Ισάκ είναι ο εκλεκτός για να διαδεχτεί τον διεθνή φορ. Ο 21χρονος Σουηδός πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με την Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο επίπεδο της La Liga. Από την πλευρά των Βάσκων, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι, μόνο αν καλυφθεί η ρήτρα αποδέσμευσης, θα αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής.

Το ποσό ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ ενώ το συμβόλαιο του ταλαντούχου άσουμ εκπνέει το 2024. Την περσινή χρονιά, ο Σουηδός άσος βρήκε 16 φορές δίχτυα σε διάστημα 47 συμμετοχών ενώ είναι 11 φορές διεθνής με απολογισμό τέσσερα τέρματα. Τέλος, ο νεαρός είχε σκοράρει κόντρα στους «μπλαουγκράνα» και είχε διαμορφώσει το τελικό 2-2 σε εκείνο το ματς.

🔁|(Isak)| Alexander Isak, Real Sociedad's striker, is another attacking option for FC Barcelona.

❗️ However, his release clause is is 70 million euros.

Via (🟡): @mundodeportivo pic.twitter.com/yAe8to5adT

