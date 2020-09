Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει το σχέδιο ταξιδιού της μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα του αεροπλάνου.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας πετούσαν από τη Μαδρίτη στο Σαν Σεμπαστιάν, για τον αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το απόγευμα της Κυριακής (20/9, 22:00), όταν το αεροπλάνο παρουσίασε δυσλειτουργία.

Η ομάδα άλλαξε αεροσκάφος και πέταξε στη Βιτόρια, προτού συνεχίσει το ταξίδι με πούλμαν στο Σαν Σεμπαστιάν, το οποίο απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα Βόρεια της Ισπανίας.

«Παρουσιάστηκε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με το αεροπλάνο, αλλά κάναμε μια διαφορετική πτήση και η ομάδα θα φτάσει στο Σαν Σεμπαστιάν αρκετό χρόνο πριν από την έναρξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

🛬➡🚍➡🏨

Touching down and ready for #RealSociedadRealMadrid!@PalladiumHG | #MVPalladium pic.twitter.com/tm128oBQJJ

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 20, 2020