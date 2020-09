«Σύντομα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δείξει στην Τουρκία το μαστίγιο», ανέφερε κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του ενώπιον της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Δρ. Ernst Reichel.

«Έχουμε να κάνουμε με έναν δύσκολο γείτονα και το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο με την Τουρκία, το αντιμετωπίζουμε και με τη Ρωσία. Και αυτή είναι δύσκολος γείτονας. Θα πρέπει να πείσουμε την Τουρκία. Το ερώτημα είναι πώς θα πείσουμε την Τουρκία. Νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι με μαστίγιο και καρότο. Θέλω να το τονίσω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται σύντομα να δείξει το μαστίγιο», είπε ο Ernst Reichel και πρόσθεσε:

«Μην ξεχνάτε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Βερολίνο και εκεί ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο επιλογών που θα υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί θα αναφέρονται όλες οι εναλλακτικές λύσεις και το ενδεχόμενο των κυρώσεων έναντι της Τουρκίας και, ανάλογα με την κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε την επόμενη εβδομάδα σε σχέση με την Τουρκία, τότε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα αποφασίσουν τι θα γίνει».

Ο Γερμανός πρέσβης επικαλέστηκε και την Α. Μέρκελ.

«Και η καγκελάριος, με απόλυτη σαφήνεια, είπε ότι «εμείς ως ΕΕ προφανώς και υποχρεούμεθα να επιδείξουμε αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας». Είπε επίσης «δεν αποκλείεται η επιβολή κυρώσεων, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση». Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν λείπουν οι ξεκάθαρες θέσεις», είπε αλλά δεν παρέλειψε να επισημάνει από την άλλη:

«Όμως, αν θέλουμε να πείσουμε την Τουρκία, νομίζω δεν αρκεί η Ευρώπη να περιορίζεται σε απειλές και κυρώσεις, αλλά να προσπαθεί να διεξάγει συζήτηση με έναν τέτοιο γείτονα. Και το λέω αυτό αν και γνωρίζω ότι μια τέτοια θέση, εδώ στην Ελλάδα, ενδέχεται να προκαλέσει κατηγορίες και καταγγελίες. Γι΄αυτό η καγκελάριος είπε, ότι προφανώς και οι σχέσεις με την Τουρκία θα εξελιχθούν ιδιαίτερα αρνητικά, όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε στην Τουρκία και να προσπαθήσουμε να την πείσουμε να αλλάξει στάση, να μην επιδιώκει τη σύγκρουση. Διότι προφανώς, κανέναν στην Ευρώπη δεν συμφέρει το ενδεχόμενο σύγκρουσης».

Καθώς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τέθηκε στον Γερμανό πρέσβη το ζήτημα της πώλησης όπλων από τη Γερμανία στην Τουρκία, ο δρ Ερνστ Ράιχελ είπε ότι η Γερμανία εφαρμόζει αυστηρά περιοριστικό καθεστώς για την εξαγωγή όπλων σε άλλες χώρες.

«Η Γερμανία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την πώληση όπλων σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Όμως επειδή υπάρχουν δυσκολίες με την Τουρκία, εμείς χορηγούμε πολύ λιγότερα όπλα σε σχέση με το παρελθόν», είπε και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλά όπλα που έχουν δοθεί στην Τουρκία και δεν προέρχονται από την Γερμανία».

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συμμετείχαν στο πρόγευμα εργασίας με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ στη χώρα μας που διοργάνωσε η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα και ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχε.

«Συζητήσαμε για ευρωπαϊκά θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο» έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Ν. Δένδιας.

