Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, που εκπροσωπεί τις 27 χώρες της ΕΕ, προέτρεψε σήμερα τη Βρετανία να εφαρμόσει πλήρως τη Συμφωνία Αποχώρησης, την οποία έχει ήδη υπογράψει το Λονδίνο.

Ο Μισέλ κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της» μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχαλ Μάρτιν.

Την περασμένη Τετάρτη, η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε στο κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο το οποίο αναιρεί ένα μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ωστόσο θέλει να ξεκινήσει από αύριο η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου το Συντηρητικό κόμμα διαθέτει άνετη πλειοψηφία 80 εδρών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι «διακυβεύεται η διεθνής αξιοπιστία της υπογραφής του Ηνωμένου Βασιλείου».

Call with @MichealMartinTD

Withdrawal Agreement to be fully implemented, ensure peace & stability in Ireland & preserve the integrity of Single Market.

Time for UK Government to take its responsibilities.

International credibility of UK signature at stake #RuleOfLaw #Brexit pic.twitter.com/OUuyPUcbwa

— Charles Michel (@eucopresident) September 13, 2020