Σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα για τη μετάδοση του κοροναϊού.

Μεταδίδεται ο κοροναϊός μέσω του νερού; Μέσω των κουνουπιών; Παίζει ρόλο η θερμοκρασία για την μετάδοσή του;

Ο ΠΟΥ βάζει σε τάξη τους μύθους και τις αλήθειες για την πανδημία, με στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπισης των αρνητών και των «ψεκασμένων» θεωριών τους.

Can #COVID19 be transmitted through water? Or Mosquitoes? Is transmission affected by weather?

Dr @SCBriand busts popular myths about COVID-19 in #Sciencein5, WHO’s conversations in science 👇 pic.twitter.com/iVN7bantVh

