Μισό εκατομμύριο άνθρωποι στο Όρεγκον, περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της πολιτείας, έλαβαν εντολή εκκένωσης μετά τις άνευ προηγουμένου πυρκαγιές που μαίνονται στην δυτική ακτή των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, οι οποίες εξέφρασαν φόβους για αύξηση των ανθρωπίνων απωλειών τις προσεχείς μέρες.

Το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τουλάχιστον 8 ανθρώπων στην Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πολιτεία της Ουάσινγκτον, αλλά οι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ακόμη είναι αδύνατη η πρόσβαση σε κάποιες ζώνες. Εξάλλου πριν από λίγο η αστυνομία ανακοίνωσε άλλους 7 θανάτους στην κομητεία Μπούτε της Καλιφόρνιας.

«Περίπου 500.000 κάτοικοι του Όρεγκον απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση των αρχών της πολιτείας, σύμφωνα με τις οποίες, οι πυροσβέστες αγωνίζονται για την κατάσβεση πυρκαγιών που εκτείνονται σε 3.650.000 στρέμματα στο Όρεγκον, έκταση που αποτελεί ρεκόρ.

Στην πολιτεία αυτή, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Άσλαντ δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για εμπρησμό όσον αφορά την ύποπτη προέλευση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην πόλη αυτή του Όρεγκον, η οποία έχει καταστρέψει εκατοντάδες σπίτια στις κοντινές κοινότητες.

Δύο νεκροί βρέθηκαν στα συντρίμμια της φωτιάς αυτής, η οποία ξέσπασε την Τρίτη και μαίνεται για τρίτη ημέρα εν μέσω των πολλών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αρχηγού της πυροσβεστικής.

Κι άλλοι νεκροί αναμένεται να βρεθούν καθώς τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα συντρίμμια σπιτιών που τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια μιας χαοτικής εκκένωσης κατοικημένων περιοχών που βρέθηκαν στην πορεία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Άσλαντ Τίγκε Ο’Μίρα.

«Προσπαθήσαμε να απομακρύνουμε τους ανθρώπους το ταχύτερο που μπορούσαμε», δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters. «Υπάρχουν πιθανότητες να βρεθούν πτώματα σε κάποια από αυτά τα σπίτια. Η πιθανότητα για πολύ μεγαλύτερο αριθμό (απωλειών) είναι μεγάλη».

Η πυρκαγιά αυτή, που ονομάστηκε Αλμέντα, ξέσπασε την Τρίτη το πρωί στην Άσλαντ, μια πόλη 21.000 κατοίκων στο νότιο τμήμα του Όρεγκον, η οποία απέχει μόλις 26 χιλιόμετρα από την μεθόριο με την Καλιφόρνια και φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο του Νότιου Όρεγκον και το Φεστιβάλ Σαίξπηρ του Όρεγκον.

Οι φλόγες, που ενισχύθηκαν από ισχυρούς ανέμους, προκάλεσαν σχετικά μικρή ζημιά στην Άσλαντ, αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν έξω από την πόλη και στις γειτονικές κοινότητες κατά μήκος του Μπέαρ Κρικ, προτού εξαπλωθούν στις γειτονικές πόλεις Τάλεντ και Φοίνιξ προς το Μέντφορντ, μια πόλη 82.000 κατοίκων, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας.

This video has my stomach in knots. From what I can see, most of downtown Detroit is gone. Including City Hall, Korner Post & Cedars Restaurant. It looks like Mountain High Grocery Store is still standing. I have so many memories here. Just unbelievable. #Oregon #breakingnews pic.twitter.com/HFXdRNpJ4z

— Bonnie Silkman KPTV (@BonnieSilkman) September 9, 2020