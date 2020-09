Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί τελικά η ελληνοτουρκική συνάντηση σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, τις οποίες επικαλείται το τουρκικό Anadolu, η συνεδρίαση των τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών, η οποία πιθανώς να πραγματοποιούνταν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου με απόφαση της διοίκησης της στρατιωτικής επιτροπής της ευρωατλαντικής συμμαχίας.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι από την Αθήνα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση περί συνάντησης τεχνικών επιτροπών Ελλάδας και Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το CNN Turk, τονίζεται πως η καθυστέρηση ζητήθηκε από την Προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

