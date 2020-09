Ιδιαίτερα άτυχος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Game 4 με τους Μπακς των ημιτελικών της Ανατολής. Ο Έλληνας σταρ ήταν απολαυστικός, παρότι τραυματίας στο διάστημα που αγωνιζόταν απέναντι το Μαϊάμι έχοντας 18 πόντους. Στις αρχές όμως της δεύτερης περιόδου και σε μία προσπάθεια για ντράιβ, γύρισε ο δεξιός αστράγαλός του και έπεσε στο παρκέ. Υποβασταζόμενος πήγε στον πάγκο, επέστρεψε μετά από λίγο στο ματς για να πετυχει μία βολή και αφού σταμάτησαν την φάση οι Μπακς, οδηγήθηκε στα αποδυτήρια.

Ο Γιάννης δεν έπαιξε στο υπόλοιπο της δεύτερης περιόδου καθώς οι γιατροί των Μπακς είχαν πέσει επάνω του. Τελικά το ιατρικό τιμ αποφάσισε ότι δεν πρέπει να συνεχίσει στο ματς και οι Μπακς ενημέρωσαν πως θα δει το υπόλοιπο της αναμέτρησης από τον πάγκο, την ώρα που το Μιλγουόκι έκλεισε το ημίχρονο όντας μπροστά σκορ.

Giannis Antetokounmpo has been diagnosed with a right ankle sprain and is out for the game, per team.

— Malika Andrews (@malika_andrews) September 6, 2020