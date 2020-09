Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει τη νέα εκτός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2020/21, καθώς το λευκό χρώμα είναι αυτό που κυριαρχεί. Οι «πράσινοι» αποκάλυψαν μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης την εκτός έδρας φανέλα, η οποία μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια από τους φιλάθλους της ομάδας.

Η παρουσίαση έγινε με φόντο το Σύνταγμα, προκαλώντας την έκπληξη των φιλάθλων, καθώς πρόκειται για αρκετά ιδιαίτερο ο τρόπο, αυτός που αποφάσισαν οι άνθρωποι της ομάδας να κάνουν γνωστή την καινούργια φανέλα.

Οι πράσινες ρίγες δεν θα μπορούσαν να λείπουν, δίνουν σαφώς μία ωραία λεπτομέρεια στο λευκό.

Δείτε την καινούργια εκτός έδρας εμφάνιση:

It’s time to start our walk! First stop Syntagma Square with the away shirt of Panathinaikos for the season 2020/21! #Panathinaikos #paofc20_21 #LikeGreensDo #Away #Kit pic.twitter.com/ODp68bsKBo

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 4, 2020