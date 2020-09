Στη Λατινική Αμερική φαίνεται πως έχει επικεντρωθεί ο Τσάβι Ρόκα και για τον αριστερό μπακ. Εκτός από τον Γκάμπριελ Ρόχας, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έχει εξουσιοδοτήσει ατζέντηδες να τσεκάρουν και άλλους παίκτες.

Ένας από αυτούς είναι ο Βραζιλιάνος Σαντέρ της Ρεσίφε. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Αλεξάντρε Αρντίτι με tweet του, εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού μετέφερε πρόταση στον 29χρονο αριστερό μπακ-χαφ στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αρντίτι, έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη συζήτηση μεταξύ του Σαντέρ και του ανθρώπου του Τριφυλλιού.

Ο Σαντέρ γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1990 στη Γκοϊάς της Βραζιλίας, έχει ύψος 1,77μ. και καλύπτει όλη την πλευρά. Το συμβόλαιο του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2022, αλλά ψάχνεται να φύγει. Με τη Ρεσίφε έχει παίξει 88 ματς, έχει σκοράρει 2 γκολ και έχει μοιράσει 8 ασίστ. Επίσης, ο 29χρονος αριστερός μπακ δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη.

#Sport Sander havia sido sondado na semana passada por um empresário com uma proposta do Panathinaikos, da Grécia. Até o fim de semana, as conversas não tinham evoluído. Acho improvável esse ser o destino.

