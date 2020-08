Προβληματισμένοι είναι οι Αμερικάνοι χρήστε του διαδικτύου με νευρικές κινήσεις που κάνει κατά καιρούς ο Τραμπ σε εμφανίσεις του.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται ν΄ ανεβαίνει στο βήμα και να παραπατάει στιγμιαία για να βρει άμεσα την ισορροπία του, φτάνοντας στο μικρόφωνο.

«Ο Αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει τι συμβαίνει με τον Τραμπ» ανέφερε η πολιτική κίνηση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, Lincoln Project.

Ωστόσο οι χρήστες του διαδικτύου δεν άφησαν αυτή τη νευρική κίνηση να περάσει και είπαν να το ερευνήσουν περισσότερο.

Ποστάροντας βίντεο με σαρδάμ και νευρικές κινήσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλιών του, οι χρήστες δημιούργησαν το trend #trumpisnotwell.

Κάποιοι έκαναν λόγο ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δεξιά πλευρά του Τραμπ και πως σέρνει το πόδι του όταν περπατά όπως φαίνεται σε κάποιο βίντεο.

Κάποιος άλλος πόσταρε το βίντεο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος κρατάει με τα δυο χέρια το ποτήρι του για να πιει νερό.

The ramp … excuse the music, or enjoy it, but he favors his left here as well and uses his right hand in a tapping fashion on the rail pic.twitter.com/UEIOXOJ0Li — Outspoken (@Out5p0ken) August 29, 2020

«Σημάδια για εγκεφαλικό στην αριστερή πλευρά;» διερωτήθηκε κάποιος στο Twitter.

This is from CNN 6 or so weeks ago. I think he had a stroke – he’s dragging his right leg – my attempt at getting the word out, didn’t seem to go far enough #TrumpIsNotWell pic.twitter.com/7A8qkzq99I — Outspoken (@Out5p0ken) August 29, 2020

Από πλευράς του πάντα ο Τραμπ επιμένει πως είναι υγιής και δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας.