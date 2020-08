Τα πάντα κινούνται γύρω από το όνομα του Λέο Μέσι αυτές τις ημέρες. Και πως να μην γίνεται άλλωστε; Ο Λέο έριξε τη «βόμβα» του το βράδυ της Τρίτης, ενημερώνοντας την Μπαρτσελόνα για την οριστική του απόφαση, καθώς επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα»!

Η είδηση αυτή έχει φέρει σε εγρήγορση πολλές πλευρές… Από τη μία η Μπαρτσελόνα, η οποία κάνει τα πάντα ώστε να μεταπείσει τον Αργεντινό σούπερ σταρ και από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία φέρεται αποφασισμένη να κάνει το μεγάλο «μπαμ»! Μέσα στη κουβέντα ωστόσο μπαίνει πλέον και η Νιουέλς Ολντ Μπόις!

Όχι, δεν ετοιμάζει κάποια πρόταση, αλλά οι φίλαθλοι της βγήκαν στους δρόμους του Ροσάριο, πραγματοποιώντας πορεία για την επιστροφή του Λέο στην ομάδα από όπου ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα ο πλέον 33χρονος.

Newell's Old Boys fans organised a parade on the streets of Rosario, Argentina in the hope of persuading Messi to come back home ❤️🖤 pic.twitter.com/8mVRbLnt0X

— ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2020