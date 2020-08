Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, λένε…Ίσως όχι μόνο να είναι ο καλύτερός του φίλος αλλά και ένα κατοικίδιο που δείχνει συνέχεια αγάπη και στοργή σε εκείνον που τον φροντίζει.

Στο συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα σκυλί που έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ με το περιεχόμενο του χάρτινου ποτηριού, που δε σταματάει να τρώει και να ενθουσιάζεται. Είναι ομολογουμένως αστείο να βλέπεις το κατοικίδιό σου να παθαίνει εμμονή με κάτι τέτοιο.

Enjoying that little guy? 😂😂 pic.twitter.com/tcbP9pfJ7i

Κι όμως το σκυλάκι αυτό κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις. Όπως αποφαίνεται και από το σχόλιο πάνω από το βίντεο, μάλλον είναι συνηθισμένο να κάνει τις ίδιες ασκήσεις-κινήσεις με τις τεχνικές που παρέχονται από τις Πρώτες Βοήθειες. Αξιολάτρευτο!

Tonight, Bernie practised her CPR for 20 minutes straight… 😂😂

Δείτε στο παρακάτω βίντεο, έναν άντρα να κάνει σχοινάκι και να τον μιμούνται τα κουταβάκια που έχει, πηδώντας ταυτόχρονα με αυτόν. Φαίνεται πως περνάνε καλά όλοι μαζί και ο ιδιοκτήτης συνδυάζει τη γυμναστική με την ψυχαγωγία.

This is the best thing you'll see today!#dogs #dogsoftwitter pic.twitter.com/epPjUT4czt

— dog fans (@dogfans4) August 24, 2020