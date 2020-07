Το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους από υπόγειο σημείο για πρώτη φορά στο πλαίσιο ετήσιων στρατιωτικών γυμνασίων, δήλωσε ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ, επικεφαλής του αεροδιαστημικού τμήματος των Φρουρών, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το YJC, ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Το βίντεο δείχνει φλόγες, καπνό και σκόνη και κάτι που μοιάζει με τέσσερις πυραύλους που υψώνονται στον ουρανό από μια ερημική περιοχή.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια στον Κόλπο, που ξεκίνησαν χθες, πραγματοποιούνται σε μια περίοδο υψηλών εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανέφερε πως τα γυμνάσια ανάγκασαν δύο βάσεις αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή να τεθούν σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού και είπε πως οι εκτοξεύσεις πυραύλων από την Τεχεράνη δεν συνιστούν υπεύθυνες πράξεις.

Περιοδικές αντιπαραθέσεις στον Κόλπο έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους Φρουρούς και στον αμερικανικό στρατό, που έχει κατηγορήσει το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών για την αποστολή σκαφών ταχείας επίθεσης προκειμένου να παρενοχλήσουν πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Χορμούζ.

Το βίντεο που αναρτήθηκε από το YJC δείχνει σκάφη ταχείας επίθεσης να εκτοξεύουν πυραύλους και πυραύλους να πλήττουν μια μακέτα αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Iran has previously shown static launchers for its Zelzals and Iranian proxies have used buried launchers for artillery rockets. So perhaps it shouldn't be too surprising to see underground launchers being used in Iran proper. pic.twitter.com/D5XGVr1mIV

— Fabian Hinz (@fab_hinz) July 29, 2020