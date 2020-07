Oι βουλευτές στην Τουρκία ετοιμάζονται να ψηφίσουν ένα πολυνομοσχέδιο που προβλέπει οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, το Facebook και το YouTube να συμμορφωθούν με δρακόντειες μέτρα αλλιώς θα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στο δίκτυο, υπέρογκα πρόστιμα ή ακόμη και δίωξη.

H Διεθνή Αμνηστία καταδικάζει τον «δρακόντειος νόμο κατά των social media», οποίος αποτελεί «σοβαρή απειλή για την ελευθερία της έκφρασης».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, ο ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Άντριου Γκάρντνερ σχολίασε:

«Αυτή η ψηφοφορία είναι η πιο πρόσφατη και ίσως η πιο άγρια ​​επίθεση στην ελεύθερη έκφραση στην Τουρκία. Οι δημοσιογράφοι περνούν ήδη χρόνια πίσω από τα κάγκελα απλώς και μόνο επειδή κάνουν επικριτικές αναφορές και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αστυνομεύονται υπό τον φόβο ότι «θα προσβάλουν τις αρχές».

Journalists in #Turkey already spend years behind bars for critical reporting & social media users tweet in fear.

Tmw, MPs will vote on a social media law that would increase the government’s powers to censor online content & prosecute social media usershttps://t.co/LxmmdEct9C

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) July 28, 2020