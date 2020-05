Προβληματισμός επικρατεί στους ξενοδόχους για το αν πρέπει να ανοίξουν φέτος τις μονάδες τους, δεδομένου ότι οι νέοι αυστηροί υγειονομικοί κανόνες για την προστασία πελατών και εργαζομένων από την πανδημία αυξάνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Η αγορά προετοιμάζεται για την προσπάθεια ανάνηψης της τουριστικής ζήτησης και των κρατήσεων, ευελπιστώντας πως ο κρισιμότερος μήνας της περιόδου, ο Αύγουστος, θα έχει κάποιες ικανοποιητικές πληρότητες για τις μονάδες που θα ανοίξουν τελικά.

Κομβικής σημασίας όμως για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας θα είναι τόσο η επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων, όσο και νέο το πλαίσιο λειτουργίας των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Το πλαίσιο έδωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης την Παρασκευή μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ.

Το προσχέδιο βρίσκεται ήδη στα χέρια των εκπροσώπων των τουριστικών επιχειρήσεων για να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται: Για να επιβιβαστεί ένας επιβάτης από το εξωτερικό σε πτήση που έχει προορισμό την Ελλάδα, θα πρέπει το αργότερο εντός των τελευταίων 72 ωρών να έχει λάβει πιστοποιητικό υγειονομικού χαρακτήρα ότι δεν είναι φορέας του κοροναϊού.

Χωρίς αυτό δεν θα γίνεται επιβίβαση. Σε κάθε τουριστική περιοχή της χώρας το υπουργείο Τουρισμού θα μισθώσει ένα τουριστικό κατάλυμα το οποίο θα λειτουργεί ως «ξενοδοχείο καραντίνας», όπου θα μεταφέρονται τουρίστες που διαπιστώνεται ότι είναι φορείς του κοροναϊού.

Οι ξαπλώστρες θα είναι αραιωμένες και θα έχουν κάλυμμα μιας χρήσης για κάθε λουόμενο.

Το σερβίρισμα θα γίνεται επίσης με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και οι μπουφέδες κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα υφίστανται καθόλου φέτος σε πολλά resorts. Σχεδιάζουν επίσης πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας που απαιτούν όμως περισσότερα άτομα για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας και απολύμανσης

Οι είσοδοι και οι έξοδοι κάθε δωματίου και πιθανόν και οι διαδρομές εντός του συγκροτήματος θα προσδιορίζονται επακριβώς για κάθε δωμάτιο για να μη συμπίπτουν κατά το δυνατόν οι επισκέπτες. Και το room service θα έχει την τιμητική του. Τα εντός δωματίων γεύματα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν καθώς ο κόσμος θα αποφεύγει την επαφή.

Μαγιόρκα και Ελλάδα τουριστικοί προορισμοί

«Ξαφνικά φαίνονται πιθανές οι διακοπές στη Μαγιόρκα και την Ελλάδα», τιτλοφορείται δημοσίευμα της «Berliner Zeitung» σχετικά με τις δυνατότητες που θα έχουν φέτος οι Γερμανοί για διακοπές στο εξωτερικό.

Ο συντάκτης αναφέρεται σε πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας, εντεταλμένου της γερμανικής κυβέρνησης για τον Τουρισμό, Τόμας Μπάραϊς, ότι οι Βαλεαρίδες και η Ελλάδα είναι πιθανοί τουριστικοί προορισμοί για το φετινό καλοκαίρι, ενώ αναμεταδίδει και τις δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στο βρετανικό δίκτυο BBC σχετικά με την σταδιακή επαναλειτουργία της Ελλάδας για τον τουρισμό.

«Τα οδικά ταξίδια είναι για την αρχή ασφαλέστερα από τις πτήσεις και θα δούμε αυτού του είδους τον τουρισμό νωρίτερα», δηλώνει ο υπουργός, σύμφωνα με την εφημερίδα του Βερολίνου, η οποία παραθέτει τις πληροφορίες που είναι έως τώρα γνωστές για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων ότι τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν για τους τουρίστες από το εξωτερικό την 1η Ιουλίου και ότι λεπτομέρειες για το σχέδιο που θα εφαρμοστεί θα ανακοινωθούν έως τις 15 Μαΐου.

Τρία σενάρια για τον τουρισμό

Τρία εναλλακτικά σενάρια για την πορεία του ελληνικού κλάδου τουρισμού και φιλοξενίας το 2020 και 2021, βάσει της εξέλιξης των επιπτώσεων της πανδημίας του κοροναϊού παρουσίασε η Deloitte Ελλάδος στη μελέτη της με τίτλο «Bringing the latest insights on the Greek Tourism & Hospitality Sector | Scenarios on the impact of the Coronavirus disease (COVID-19)».

Πιο συγκεκριμένα:

1. Στο πρώτο «ήπιο» σενάριο, τα μέτρα κατά του κοροναϊού και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας στην Ελλάδα αλλά και στην πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως, οδηγούν σε αντιμετώπιση της πανδημίας στο τρίτο τρίμηνο του 2020 με χαμηλά επίπεδα επανεμφάνισης. Σε συνδυασμό με αποτελεσματικά υγειονομικά πρωτόκολλα, επιτυγχάνεται σταδιακή επανέναρξη των διεθνών ταξιδιών και του τουρισμού ήδη από το καλοκαίρι του 2020, αν και σε σαφώς περιορισμένους αριθμούς. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των ξενοδοχείων ξεκινούν τη λειτουργίας τους στις αρχές Ιουλίου.

Η τουριστική κίνηση ο 2020 είναι σαφώς μειωμένη αλλά δεν χάνεται εντελώς η χρονιά, καθώς ισχυρά κυβερνητικά μέτρα τονώνουν την εγχώρια ζήτηση, η Ελλάδα ως προορισμός βγαίνει επικοινωνιακά ενισχυμένη και ο τουριστικός κλάδος ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, σε μεγάλο ποσοστό, στις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές προκλήσεις.

Στα ξενοδοχεία πόλης, η σταδιακή επανεκκίνηση των επαγγελματικών ταξιδιών, των συνεδρίων και των εκδηλώσεων, αλλά και των city breaks, ήδη από το 2020, επιδρά θετικά. Το 2021 αποτελεί χρονιά ισχυρής επανάκαμψης για τον ελληνικό τουρισμό καθώς η θερινή σεζόν ξεκινά ομαλά και η Ελλάδα διατηρεί ενισχυμένο μερίδιο αγοράς αξιοποιώντας το προβάδισμα που απέκτησε από την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας.

Παρότι μικρές ή/και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα επιβίωσης, ο κλάδος στο σύνολο του βγαίνει σχετικά αλώβητος και δυνητικά ενισχυμένος σε σχέση με άμεσα ανταγωνιστικές χώρες. Η ανάκαμψη στα επίπεδα του 2019 απαιτεί 2 με 3 έτη.

2. Στο δεύτερο «δυσμενές» σενάριο, η πανδημία επιμένει, με διαδοχικά κύματα έξαρσης της ασθένειας ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Παρά τις προσπάθειες, η επανεκκίνηση των διεθνών ταξιδιών εμποδίζεται από τα lockdowns, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις υποχρεωτικές καραντίνες, ενώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποδεικνύονται μη αποτελεσματικά.

Στην Ελλάδα, αν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρείται ύφεση στον αριθμό των κρουσμάτων, η ασθένεια επανέρχεται από τον Σεπτέμβριο. Για τα εποχιακά ξενοδοχεία, η σεζόν του 2020 ουσιαστικά χάνεται καθώς μπορεί να βασιστεί μόνο στον – περιορισμένο – εγχώριο τουρισμό.

Τα ξενοδοχεία πόλης επίσης πλήττονται ιδιαίτερα καθώς επαγγελματικά ταξίδια, εκδηλώσεις, συνέδρια αλλά και ο τουρισμός πόλης περιορίζονται σημαντικά το 2020 και μέχρι και τις αρχές του 2021.

3. Στο τρίτο «δριμύ» σενάριο, η πανδημία συνεχίζει με σφοδρότητα και εντός του 2021, μέχρι να βρεθεί κατάλληλο εμβόλιο ή/και να επέλθει η «ανοσία της αγέλης».

Τα συνεχή κύματα εξάρσεων της ασθένειας επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνία, οικονομία και διεθνείς αγορές, για τις οποίες κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος.

Οι περιορισμοί στα διεθνή ταξίδια ισχύουν τόσο στο 2020 και στο 2021, ενώ η επίδραση στις διεθνείς μετακινήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερη και μακροπρόθεσμη καθώς υπερισχύει ο φόβος και ο απομονωτισμός.