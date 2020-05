Η πανδημία του κοροναϊού εξακολουθεί να είναι ένας παγκόσμιος κίνδυνος για την υγεία και είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς εξαπλώνεται ευρύτερα σε χώρες με αδύναμα συστήματα υγείας, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την Παρασκευή, κατά την ενημέρωση για την εξάπλωση του ιού.

Τρεις μήνες αφότου η επιτροπή έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ ενημέρωσε για πρώτη φορά τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγεσούς, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σχετικά με το νέο κοροναϊό, αυτός αναφέρει: «Η πανδημία παραμένει κρίσιμη για δημόσια υγεία».

Ο Τέντρος ανέφερε ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπο» της ασθένειας «καθώς αρχίζει να επιταχύνεται σε χώρες με ασθενέστερα συστήματα υγείας».

«Όπως κάναμε ξεκάθαρα από την αρχή, θα συνεχίσουμε να καλούμε τις χώρες να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για να βρουν, να απομονώσουν, να δοκιμάσουν και να αντιμετωπίσουν κάθε περίπτωση και να εντοπίσουν κάθε επαφή», ανέφερε.

Είπε ότι ο ΠΟΥ θα «συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες και εταίρους για να επιτρέψει τα απαραίτητα ταξίδια που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πανδημιών, την ανθρωπιστική βοήθεια και τις επιχειρήσεις φορτίου, και για τις χώρες να επαναλάβουν σταδιακά το κανονικό ταξίδι επιβατών».

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. https://t.co/9xouo466VP

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 1, 2020