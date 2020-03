Μπορεί οι απόπειρες εισόδου στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες που βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» στα σύνορα να μειώνονται μέρα με τη μέρα, ωστόσο τα επεισόδια και οι «μάχες» σώμα με σώμα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει το επικίνδυνο και ανήθικο, αφού παίζει με ανθρώπινες ζωές, παιχνίδι του, κηρύσσοντας παράλληλα και πόλεμο προπαγάνδας, με παραγωγή πληθώρας fake news, που αποσκοπούν να αμαυρώσουν την εικόνα της Ελλάδας ως προς τη συμπεριφορά της στους πρόσφυγες και το σεβασμό της στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή δεν λείπουν οι επικίνδυνες επιδείξεις ισχύος από την τουρκική πλευρά σε στεριά, θάλασσα και αέρα, αυξάνοντας τους φόβους για «στραβοτιμονιές» που μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμα και «θερμό επεισόδιο».

Σε αυτό το πλαίσιο ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα αναμένει κλιμάκωση της κατάστασης από πλευράς Τουρκίας, ωστόσο έσπευσε να καθησυχάσει λέγοντας πως «είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό και συνεχώς ενισχυόμεθα σε πολλαπλά επίπεδα».

Σήμερα, από τις 06:00 της Παρασκευής έως τις 18:00 της ίδιας ημέρας, δηλαδή σε διάστημα ενός 12ωρου, οι ελληνικές αρχές στα σύνορα έβαλαν «μπλόκο» σε 835 απόπειρες εισόδου. Πρόκειται για έναν αριθμό αισθητά μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, τα επεισόδια στα ελληνοτουρκικά σύνορα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ενδεικτικό το γεγονός ότι σήμερα τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα υπήρξε ένταση. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων υπήρξε ρίψη μεγάλου αριθμού δακρυγόνων και χημικών από την τουρκική πλευρά εναντίον των ελλήνων στρατιωτών.

Την ίδια στιγμή τηλεοπτικά δίκτυα της γειτονικής χώρας παίρνουν μέρος στην κούρσα πίστης στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προσπαθούν να δείξουν ποιο τηρεί πιο πιστά την προπαγανδιστική γραμμή του «Σουλτάνου»!

Νέα ένταση ξέσπασε το απόγευμα στις Καστανιές του Έβρου καθώς σημειώθηκαν ρίψεις χημικών από την τουρκική πλευρά, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν και προσπάθειες φθοράς στον φράχτη από άτομα που βρίσκονταν συγκεντρωμένα μπροστά σ’ αυτόν.

Την ίδια ώρα, ξέσπασαν και εστίες φωτιάς από την πλευρά της Τουρκίας, με σκοπό να κατηγορηθούν οι ελληνικές αρχές ότι προσπαθούν αν κάψουν τους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί.

Στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα ακούγονται και πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται περί αποτρεπτικής τακτικής.

Παράλληλα, νέες εικόνες από την ένταση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο είδαν το «φως» της δημοσιότητας.

Η ατμόσφαιρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ήταν ηλεκτρισμένη για ακόμη μια ημέρα, αφού και νωρίς το πρωί της Παρασκευής ξέσπασαν επεισόδια ενώ έγινε και χρήση χημικών.

Βέβαια, οι εν λόγω τακτικές δεν σταματούν στη στεριά, με τους τούρκους να συνεχίζουν τις τακτικές του «νταή» και στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει την προκλητική παρενόχληση ελληνικού σκάφους από την τουρκική ακτοφυλακή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κόβει την ανάσα, ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι πολύ μεγάλος.

Ταυτόχρονα στα τουρκικά ΜΜΕ υπάρχει συνεχής αναπαραγωγή fake news.

Είτε με «αποκαλυπτικά» δημοσιεύματα, είτε με βίντεο τα Μέσα Ενημέρωσης της Τουρκίας παίρνουν «πάσα» από τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στήνουν το δικό τους όργιο προπαγάνδας.

Πρόκειται για βίντεο με δακρυσμένα πρόσωπα μεταναστών, οργίλες αντιδράσεις από τους «κακούς Έλληνες», αλλά και νεκρούς πρόσφυγες από ελληνικά πυρά.

Τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν και ξαναδείχνουν τα οπτικά υποτιθέμενα ντοκουμέντα επαναλαμβάνοντας ότι οι Έλληνες βύθισαν βάρκες μεταναστών και ότι αν δεν έμπαινε στη μέση η τουρκική ακτοφυλακή οι επιβάτες θα είχαν πνιγεί.

Στα χερσαία σύνορα Ελλάδας- Τουρκίας, οι απεσταλμένοι των τουρκικών καναλιών βλέπουν αυτά που θέλουν και εκθειάζουν τις ενισχύσεις που έστειλε χθες (5/3) ο Ερντογάν λέγοντας ότι σώζουν τους μετανάστες από τα χέρια των Ελλήνων.

Μετά από όλα αυτά, η Τουρκία σπεύδει να μας επιβεβαιώσει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, προχωρώντας σήμερα, Παρασκευή, για ακόμα μια φορά σε επίδειξη δύναμης,

Συγκεκριμένα, στη δημοσιότητα κυκλοφορεί βίντεο με τούρκους κομάντο να περιπολούν οπλισμένοι και συνοδευόμενοι από τεθωρακισμένα οχήματα τον φράχτη στον Έβρο.

Από την άλλη πλευρά του φράχτη περιπολεί ταυτόχρονα ο ελληνικός στρατός.

#Turkey's show of force at #Greece border has begun with special forces facing off Greek soldiers across the fence and patrolling the border line.

What could go wrong? pic.twitter.com/CDkwKvYBbG

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 6, 2020