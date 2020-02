Σεισμός 5 Ρίχτερ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/2/2020) στην Τουρκία, ενώ έγινε αισθητός και στην Λέσβο.

Felt #earthquake (#deprem) M5.2 strikes 97 km NE of #İzmir (#Turkey) 8 min ago. Please report to: https://t.co/yryVprM8wK pic.twitter.com/28Ce5xCvMj

— EMSC (@LastQuake) February 18, 2020