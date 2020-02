Τις πληγές τους μετράνε οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπη μετά την επέλαση της καταιγίδας «Κιάρα» – ή «Σαμπίνε» όπως την αποκαλούν οι Γερμανοί – που προκάλεσε τουλάχιστον επτά θανάτους ,ενώ βύθισε στο σκοτάδι πολλά νοικοκυριά σε Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία.

Η Βρετανία δοκιμάζεται έντονα από την κακοκαιρία και μάλιστα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη και με νέο ψυχρό κύμα και έντονες βροχοπτώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς μετά την «Κιάρα» έρχεται ο «Ντένις».

Αν και ο Ντένις δεν αναμένεται να είναι τόσο ισχυρός όσο η Κιάρα, σε κάθε περίπτωση αποτελεί έναν ακόμη πονοκέφαλο σε μία χώρα που ήδη προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Met Office: «Η καταιγίδα Ντένις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου καθυστερήσεων και ακυρώσεων στις μεταφορές, ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο και τεράστια κύματα».

Στο ενδιαμέσο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ντυθεί στα λευκά, αφού χιονοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινος συναγερμός για χιονοπτώσεις, πάγο και δυνατούς ανέμους στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και τη βορειοδυτική Αγγλία. Στην υπόλοιπη Αγγλία και την Ουαλία, υπάρχει κίτρινος συναγερμός για ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Οι βροχοπτώσεις και οι σφοδροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές περιοχές με ταχύτητα έως και 130 χλμ/ώρα δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των Βρετανών πολιτών.

A couple from this afternoon in Blackpool. Still wild out there 💨💦☁️🌊💦 #StormCiaًra pic.twitter.com/RXgjlHl4hQ

Η Daily Mail αναφέρει ότι πέρα από τα επτά μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα θύματα σε Βρετανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβενία και Σουηδία, δύο ακόμη Βρετανοί έχασαν τη ζωή τους.

Ένας 77χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας, όταν γλίστρησε σε πάγο και χτύπησε το κεφάλι του. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη βρετανική εφημερίδα, ένας άνδρας που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του την Τρίτη σκοτώθηκε από πτώση δέντρου.

Τις τελευταίες ώρες, προκλήθηκε χάος καθώς ματαιώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις σε Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία και Βέλγιο.

Οι λίγοι πιλότοι που… τόλμησαν να πετάξουν και να προσγειωθούν σε κάποια από τις πληγείσες χώρες τα βρήκαν σκούρα!

Υπήρξαν και ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων.

Storm Ciara in the North Sea #StormCiara pic.twitter.com/x8074hzyre

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν και όσοι ταξίδευαν με τρένο, ειδικά στη Βρετανία και στη Γερμανία. Σε πολλά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου είχαν πέσει δέντρα και άλλα αντικείμενα, ενώ ο πλήρης καθαρισμός των γραμμών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε αρκετές μέρες – και μέχρι τότε θα έχει χτυπήσει η νέα κακοκαιρία.

Engineers are facing an uphill battle to clear the train tracks of floodwater in Kirkstall.

The line will be closed all day between Leeds and Bradford Forster Square / Ilkley / Skipton. #StormCiara pic.twitter.com/o568R4j9U4

— Kristian Johnson (@kristianj23) February 10, 2020