Με την κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν οι μεγάλες δυνάμεις στη Διάσκεψη του Βερολίνου να έχει καταρρεύσει πριν καν τεθεί σε ισχύ, με την Τουρκία κυρίως -αλλά και άλλες χώρες- να αλωνίζει στη Λιβύη, όπου μαίνεται ο πόλεμος, ξεκίνησε σήμερα στη Γενεύη ακόμα μια προσπάθεια για την επίτευξη εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στρατιωτικοί εκπρόσωποι των αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη ξεκίνησαν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας μετά από 10 μήνες συγκρούσεων στα περίχωρα της Τρίπολης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ακόμα και τώρα, μετά τα όσα έχουν συμβεί, Χαλίφα Χαφτάρ και Φαγέζ αλ Σαράζ αρνούνται να βάλουν στην άκρη τις προσωπικές τους διαφορές και καθίσουν στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης.

Αναμένεται με ενδιαφέρον το αν θα συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, εφόσον οι συζητήσεις των επιτροπών τους πάνε καλά.

Η αποκαλούμενη «Κοινή Λιβυκή Στρατιωτική Επιτροπή» περιλαμβάνει πέντε υψηλόβαθμους αξιωματικούς του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και πέντε αξιωματικούς των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA).

Ο Χάφταρ εξαπέλυσε επίθεση τον περασμένο Απρίλιο για να καταλάβει την Τρίπολη, όπου εδρεύει η GNA. Λόγω των μαχών έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι ενώ ξένες δυνάμεις αναμιγνύονται ολοένα και περισσότερο στη Λιβύη.

Ο Χάφταρ υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Ρωσία και τη Γαλλία ενώ η κυβέρνηση στηρίζεται από την Τουρκία.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός καθυστέρησε να ορίσει εκπροσώπους για αυτές τις στρατιωτικές συνομιλίες και φαίνεται ότι πήρε την απόφαση να συμμετάσχει σε αυτές μόνο αφού η Τουρκία εφοδίασε την GNA με αντιαεροπορικά συστήματα, στερώντας από τον Χάφταρ και τους υποστηρικτές του το πλεονέκτημα που είχαν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οι συνομιλίες της Γενεύης έχουν ως στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας.

Οι εν λόγω συζητήσεις λαμβάνουν μέρος λίγες ώρες μετά από ακόμα μια μέρα αιματοχυσίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ο αριθμός των θανάτων των σύρων μισθοφόρων έχει αυξηθεί σε 72 από τότε που έφτασαν για πρώτη φορά στην Τρίπολη και συμμετείχαν στις μάχες εναντίον των ενόπλων δυνάμεων του Εθνικού Λιβυκού Στρατού.

The Syrian Observatory for Human Rights,

“Syrian opposition,”

announces that the official death toll of Syrian #terrorists has risen to 72 since they first arrived in #Tripoli and participated in the battles against the armed forces #LNA #Libya pic.twitter.com/jbay55fZ1X

— M.LNA (@LNA2019M) February 1, 2020