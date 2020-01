Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, Φαγέζ αλ Σάρατζ, και ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ δεν θέλουν ούτε να βλέπουν ο ένας τον άλλο και αυτό δεν άλλαξε ούτε στο Βερολίνο, παρά την παρουσία «ειρηνευτικών» δυνάμεων υπό το βλέμμα των ισχυρών του πλανήτη.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια αυτής ο Σάρατζ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Χαφτάρ. «Για μένα είναι σαφές… Δεν θα καθίσουμε ξανά με την άλλη πλευρά» είπε ο Σάρατζ, προσθέτοντας ότι το θέμα του ειρηνευτικού διαλόγου δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συνάντηση των δύο ηγετών.

Αποτελεί, λοιπόν, εύλογο ερώτημα πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί η εκεχειρία –η οποία προς τον παρόν φαίνεται πάντως να τινάσσεται στον αέρα– και να βρεθεί λύση με πολιτικά μέσα, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που δεν μπορούν να παραμερίσουν το προσωπικό τους μίσος για να βρεθούν στο ίδιο διπλωματικό τραπέζι.

Είναι άλλωστε αυτό ακριβώς το στοιχείο στο οποίο στάθηκε ο έμπειρος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αποτιμώντας τη Διάσκεψη του Βερολίνου ως ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. «Η διάσκεψη ήταν πολύ χρήσιμη (…) αλλά είναι σαφές ότι επί του παρόντος δεν επιτεύχθηκε η έναρξη σοβαρού και σταθερού διαλόγου» ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της εξουσίας στη Λιβύη.

Από την πλευρά της η Μέρκελ, επιχειρώντας να δώσει εξήγηση, είπε πως οι διαφορές ανάμεσα στους δύο ήταν τόσο μεγάλες που δεν στάθηκε δυνατό να «είναι μέρος της διάσκεψης».

Σύμφωνα με το Politico, ο Χαφτάρ αρχικά απέρριψε τις εκκλήσεις για εκεχειρία, ωστόσο αργά την Κυριακή ο εκπρόσωπός του, Αχμέντ αλ Μισμαρί, εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο LNA αποδέχεται την εκεχειρία, με την προϋπόθεση αυτή να γίνει επίσης σεβαστή και από τον στρατό που είναι πιστός στον Σάρατζ.

Σε ερώτησή πάντως του BBC για τους σύριους μαχητές που έφτασαν στη Λιβύη, ο τελευταίος απάντησε: «Δεν θα διστάσουμε να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πλευρά θέλει να μας βοηθήσει να νικήσουμε τον επιτιθέμενο», αφήνοντας με τον τρόπο αυτό ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

#BREAKING

In an interview with BBC News Libya’s GNA Prime Minister Fayez Al-Sarraj was asked about Syrian fighters arriving in Libya.

He replied “We will not hesitate in cooperating with any party willing to help us defeat the aggressor (LNA)” #Libya pic.twitter.com/PS8dmjQQJx

— Libya Review (@LibyaReview) January 20, 2020