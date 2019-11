Αντισυνταγματική η απαγόρευση μάσκας

Αντισυνταγματικό κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ το νομοσχέδιο που υιοθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα από την κυβέρνηση της πρώην βρετανικής αποικίας και το οποίο απαγόρευε τη χρήση μάσκας ή άλλου καλύμματος του προσώπου στις διαδηλώσεις.

«Οι περιορισμοί που επιβάλλει στα θεμελιώδη δικαιώματα (…) ξεπερνούν αυτό που είναι λογικά απαραίτητο» εκτίμησε το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με περίληψη της απόφασής του που αποτελεί νίκη για τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους εδώ και πέντε μήνες.

Αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη πολιτική κρίση στο Χονγκ Κονγκ μετά την επιστροφή του το 1997 στην Κίνα, οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν τον Οκτώβριο να απαγορεύσουν τη χρήση μάσκας στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ επικαλέστηκε μία διάταξη του 1922 που δεν είχε εφαρμοστεί μετά τις ταραχές που είχαν ξεσπάσει στην περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Προκειμένου να μην μπορούν να τους ταυτοποιήσουν οι διαδηλωτές πραγματοποιούν κινητοποιήσεις φορώντας μάσκες. Κάποιοι φορούν μάλιστα και κράνη, γυαλιά προστασίας ή αντιασφυξιογόνες μάσκες ώστε να προστατευθούν από τα δακρυγόνα και τις βομβίδες που χρησιμοποιεί η αστυνομία.

Οι φιλοδημοκρατικοί διαδηλωτές πυρπόλησαν σήμερα το πρωί την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ όπου βρίσκονται κλεισμένοι προκειμένου να εμποδίσουν την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία από την πλευρά της απείλησε να κάνει χρήση «πραγματικών σφαιρών» και «φονικών όπλων» εναντίον τους.

Morning has broken in #HongKong at Poly U and it’s an awful start – at least hundreds of students are inside that campus… which is on fire. Small explosions every minute. The middle of the campus is quite open so hopefully students can take refuge there pic.twitter.com/4wb95bRUh4

— Bill Birtles (@billbirtles) November 18, 2019