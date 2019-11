Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν διαπράχθηκε επίθεση στην αυλή σπιτιού στο Φρέσνο, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με τον Μάικλ Ριντ, εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Φρέσνο, ένας ή πολλοί δράστες εισέβαλαν στον κήπο σπιτιού όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 35 άνθρωποι και άνοιξε ή άνοιξαν πυρ. Ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν, ενώ δεν είναι σαφές ποιο ήταν το κίνητρο.

«Βρήκαμε πολλούς νεκρούς στον κήπο» της κατοικίας, είχε πει λίγο νωρίτερα ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπιλ Ντούλι σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποφεύγοντας να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

#BREAKING : Fresno , California – at least 9 people have been shot , multiple killed in a shooting incident in a backyard while people were watching a football game on Lamona Avenue. #Fresno

Video : Bur01210878pic.twitter.com/EGWVkdr4Xj

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 18, 2019