Σεισμική δόνηση σημειώθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στη νότια Ιταλία προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές περιοχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν μεταξύ των επαρχιών Λ’ Άκουιλα και Φροζινόνε, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Ρώμη και Νάπολη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής, ο σεισμός ήταν ύψους 4,4 βαθμών, ενώ η εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου κάνει λόγο για 4,8 βαθμούς.

Προς το παρόν, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

Look how fast eyewitnesses in #Italy launched LastQuake app: they are real time sensors and launch the app as soon as they feel the ground shaking pic.twitter.com/IU2zMo7zr9

— EMSC (@LastQuake) November 7, 2019