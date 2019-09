Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, με τους δυο ευρωπαϊκούς κολοσσούς να αναγκάζονται να μοιραστούν το βαθμό.

Παρά το γεγονός, μάλιστα, πως οι «μπιανκονέρι» κατάφεραν να προηγηθούν με διαφορά δυο τερμάτων, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να επανέλθουν δυναμικά και να φέρουν το ματς στα ίσα.

Μέχρι τότε, πάντως, οι Ιταλοί έκαναν… πάρτι στον αγωνιστικό χώρο και η χαρά τους για την εξέλιξη του παιχνιδιού αποτυπώθηκε καλύτερα στο… βλέμμα του Μπλεζ Ματουιντί.

Ο Γάλλος μέσος πέτυχε το δεύτερο γκολ της Γιουβέντους στην αναμέτρηση και ο πανηγυρισμός του ήταν όλα τα… λεφτά.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Γιουβέντους ζήτησε από τους χρήστες του Twitter να μετατρέψουν σε… meme τον πανηγυρισμό του 32χρονου, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του.

Δείτε μερικά από τα καλύτερα memes που… έκαναν το γύρο των social media:

— Nick the freak (@olobdolo) September 20, 2019

Even Superman takes help from Blaise! pic.twitter.com/3EK5RmWnb3

— Daanveer ↗️ (@daanveers) September 20, 2019