Ενας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε κτίριο το οποίο βρίσκεται μέσα σε νοσοκομειακό συγκρότημα στα περίχωρα του Παρισιού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά, ξέσπασε στο στο συγκρότημα του νοσοκομείου Henri Mondor το βράδυ και τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ δεν επηρέασε τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο στο οποίο διαμένουν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αλλά απέχει αρκετά από αυτό. Φαίνεται ότι ξεκίνησε από ένα διαμέρισμα και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους μέσω του κλιμακοστασίου.

Πυροσβέστης, μιλώντας στο Parisien, επεσήμανε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε οικιακό ατύχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν περίπου 100 πυροσβέστες και τελικά η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στη 01:30 τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

