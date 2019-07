Σε ακόμη έναν αγώνα του Moto GP παραμείναμε στο ίδιο έργο θεατές, με τον Ισπανό οδηγό της Honda, Μαρκ Μάρκεθ, να αναδεικνύεται για άλλη μια φορά νικητής τη φετινή σεζόν, κάνοντας ακόμα ένα βήμα πιο κοντά προς το πρωτάθλημα.

Ο αγώνας άρχισε με τον 26χρονο οδηγό να μην κάνει και την καλύτερη δυνατή εκκίνηση, χωρίς όμως να χάσει την πρωτοπορία και να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα.

Αν εξαιρέσουμε τον πρώτο γύρο όπου ο Μάβερικ Βινιάλες προσπάθησε να πιέσει λίγο τον συμπατριώτη του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μένοντας τελικά μόνος πρώτος.

Στη συνέχεια ο Μάρκεθ δεν απειλήθηκε και το ενδιαφέρον απομακρύνθηκε στις πιο πίσω θέσεις. Συγκεκριμένα, ο Ρινς μπόρεσε να προσπεράσει τον Βινιάλες, αλλά εκείνος εκμεταλλεύθηκε ένα λάθος του πρώτου στον 20ο γύρο και παρέμεινε δεύτερος.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Καλ Κράτσλοου, τέταρτος ήταν ο Ντανίλο Πετρούτσι, πέμπτος ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Μίλερ, Μιρ, Ρόσι, Μορμπιντέλι και Μπραντλ.

Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το διήμερο 2-4 Αυγούστου στο Μπρνο της Τσεχίας.

Δείτε την τελική κατάταξη:

Ten out of ten for @marcmarquez93 at the Sachsenring! 🏁@mvkoficial12 secures back-to-back podiums with @calcrutchlow a heroic third! 🥇🥈🥉#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/kDu3arjswm

— MotoGP™ 🇩🇪 (@MotoGP) July 7, 2019