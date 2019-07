Ο σεισμός καταγράφηκε σε περιοχή 202 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας έπληξε τη νότια Καλιφόρνια το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, γύρω στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος), μία ημέρα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που είχε σημειωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια, μεγέθους 6,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) η δόνηση καταγράφηκε σε περιοχή 202 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες, ενώ αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί ταρακούνησαν την περιοχή.

Μόνο μερικοί τραυματισμοί αναφέρθηκαν μετά το σεισμό της Πέμπτης, ωστόσο δύο σπίτια καταστράφηκαν, διότι πήραν φωτιά εξαιτίας της ρήξης σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με αξιωματούχους στην πολιτεία.

Ξέσπασαν πυρκαγιές

Εκπρόσωπος της κομητείας ανέφερε στο CNN πως έχουν σημειωθεί πολλές πυρκαγιές και τραυματισμοί στο Ρίτζκρεστ – περίπου 150 μίλια από το Λος Άντζελες, προσθέτοντας πως έχει δημιουργηθεί στο Μπακερσφίλντ ένα κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA — World Central Kitchen (@WCKitchen) July 6, 2019

Σύμφωνα με tweet της Πυροσβεστικής του Λος Αντζελες, υπήρξε ταρακούνημα αλλά όχι ζημιές. Το κούνημα έγινε αισθητό σε όλο το Λας Βέγκας, όπως και ο προηγούμενος σεισμός.

A magnitude 7.1 earthquake hit Southern California on Friday evening — just a day after a magnitude 6.4 earthquake that was the largest in the region in two decades.

The 7.1 is now the mainshock, 6.4 on july 4 was a foreshock. #EarthquakeLA#earthquakepic.twitter.com/AvfDVPTGJK — ~Marietta (@MariettaDaviz) July 6, 2019

Ζημιές σε κτίρια – Ένας ελαφρύς τραυματισμός

Υπάρχουν πληροφορίες για υλικές ζημιές σε κτίρια και καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νότια Καλιφόρνια, πιο συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα της κομητείας του Σαν Μπερναρντίνο, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας αυτής μέσω Twitter.

«Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν» ανέφερε η πυροσβεστική.

Καταγράφηκε «ένας τραυματισμός (ελαφρύς), οι πυροσβέστες προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτήν τη στιγμή» διευκρίνισε σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

#Earthquake(Update): 911 calls coming in from NW communities of #SBCounty. Homes shifted, foundation cracks, retaining walls down. One injury (minor) with firefighters treating patient. No unmet needs currently. ^eas — SB County Fire (@SBCOUNTYFIRE) July 6, 2019

My backyard during the earthquake… 🌊 pic.twitter.com/QnH6qfWam7 — Samantha Bravo (@samanthavbravo) July 6, 2019

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού»

Η ισχυρή δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών που σημειώθηκε χθες στη νότια Καλιφόρνια έγινε ιδιαίτερα αισθητή καθώς είχε βάθος μόλις 8,7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μέχρι το Λος Άντζελες, ενώ ακολούθησαν πολλοί μικρότεροι μετασεισμοί.

Η Καλιφόρνια βρίσκεται πάνω στο αποκαλούμενο Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού και οι σεισμοί αποτελούν συχνό φαινόμενο στην περιοχή.

