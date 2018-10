Η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών, που έπληξε χθες Σάββατο την Αϊτή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στο βόρειο τμήμα αυτής της φτωχής χώρας της Καραϊβικής.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της βορειοδυτικής περιφέρειας, ο Τζάκσον Ιλέρ, δήλωσε πως επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Πορ-ντε-Πε, τη βόρεια πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ρεϊνάλντο Μπρινέ δήλωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν νοτιότερα, στην πόλη Γκρο-Μορν.

Ο σεισμός μεγέθους 5.9 είχε κέντρο περίπου 20 μίλια δυτικά-βορειοδυτικά της παραλιακής πόλης Port-de-Paix, σε βάθος 11,7 χλμ., σύμφωνα με τη Γεωλογική Καταμέτρηση των ΗΠΑ (USGS).

Ο επικεφαλής της αστυνομίας για τη βορειοδυτική περιοχή, Τζάκσον Χίλαρι, δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στο Port-de-Paix.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα και γύρω από την πόλη του Gros-Morne πιο νότια, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού που χτυπήθηκε από ένα κτίριο που κατέρρευσε, δήλωσε ο δήμαρχος Jean Renel Tide.

Images of the damage at an Auditorium in Gros-Morne, commissariat in Port-de-Paix resulting from the M5.9 Earthquake north of #Haiti earlier tonight. pic.twitter.com/vB2at2M2Dc

— TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) October 7, 2018