Χαμός στο T-Center: Η είσοδος Γιαννακόπουλου, η διπλή καταγγελία του Ολυμπιακού και η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού (vids)

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Στο 1-1 η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο T-Center του Ολυμπιακού (68-58) διατηρώντας τον «νόμο της έδρας».

Παρά ταύτα η ένταση… είναι στο κόκκινο. Με τον Ολυμπιακό να προχωρά σε διπλή καταγγελία μετά την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο glass floor 33 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της δεύτερης περιόδου με το σκορ στο 25-27 για τους φιλοξενούμενους-. Και με τους Πράσινους να προχωρούν σε επίσημη ανακοίνωση ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η δήλωση του Νίκου Λεπενιώτη

Πιο συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός μέσω του γενικού διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκου Λεπενιώτη μίλησε για νύχτα ντροπής για το μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητικό. Και δεν άφησε ασχολίαστη την απόφαση της ΕΡΤ να μην δείξει το «πλάνο» με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές

«Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα που φοβάμαι ότι γίναμε μάρτυρες ενός μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ, δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος δεν είδε από τη Δημόσια Τηλεόραση την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνηγητό στους διαιτητές, έφτασε μέχρι το κέντρο, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά. Ο φίλαθλος κόσμος δεν το είδε από την ΕΡΤ, το είδε από άλλα σάιτ. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα”.

Καταγγέλλουμε επίσης τη Δημόσια Τηλεόραση. Ζήτησα στο ημίχρονο να κάνω δηλώσεις, περίμενα αρκετή ώρα, μου είπαν ότι είμαστε LIVE, αλλά έμαθα ότι η δήλωση έπαιξε πριν λίγο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο σχολιαστής του αγώνα, εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί υπάλληλο του σάιτ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο σχολιαστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες είναι υπάλληλος-συνεργάτης του σάιτ ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από τη Δημόσια Τηλεόραση».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωση της, ζητά την τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού. Του πρωταθλητή Ευρώπης, Γιώργου Μπαρτζώκα. Υποστηρίζει ότι επιτέθηκε φραστικά στον μάνατζερ των Πράσινων, Σάββα Αρώνη «Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν;

Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό».

Η ΔΕΑΒ και το game 4

Ο Νίκος Λεπενιώτης στη δήλωση του αναφέρθηκε και στον κανονισμό της ΔΕΑΒ που αναφέρει πως η είσοδος παράγοντα στον αγωνιστικό χώρο επιφέρει τιμωρία έδρας για 1-3 αγωνιστικές: Περιμένουμε από τη ΔΕΑΒ να ενημερωθούμε για τις επόμενες κινήσεις της. Είμαστε σίγουροι ότι η Πολιτεία και η ΔΕΑΒ θα κάνουν αυτό που πρέπει. Έχουμε ενημερώσει τον Εισαγγελέα, καθόταν πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι που είμαστε σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, χιλιάδες κόσμος του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ, σεβάστηκαν το γήπεδο του αντιπάλου.

Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές».

Τι προβλέπει ο κανονισμός

«Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Νόμος 4326/2015, άρθρο 1Α παρ. 2».

Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ για το game 3 (8/6, 21:00) και μένει να δούμε αν οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν υγιή τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και οι φιλοξενούμενοι τον αρχηγό τους Κώστα Σλούκα. Το game 4 στο T-Center οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 21:00.

Αταμάν: Οι βολές και ο Μπαρτζώκας

Στο μεταξύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν δήλωση πως «Κερδίσαμε αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε βολές. Ξανά. Ο Ολυμπιακός είχε 14, εμείς 9. Υπάρχει ισορροπία. Είδαμε ότι όταν όλα είναι δίκαια στο παρκέ έχουμε την δύναμη. Σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Με κάποιον τρόπο κέρδισαν την Ευρωλίγκα, είναι καλή ομάδα. Και εμείς είμαστε, αν μας αφήνουν να παίζουμε μπάσκετ, μπορούμε να παίξουμε. Το δείξαμε σήμερα. Παίξαμε τρομερή άμυνα μετά το ξεκίνημα με 0-7 τα πρώτα πέντε λεπτά. Επιθετικά χάσαμε πολλά στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο συνεχίσαμε στην άμυνα, ο Χέις-Ντέιβις βρήκε σκορ. Ο Ναν δεν βρήκε σουτ, αλλά αμυντικά ήταν επιθετικός, έπαιξε για την ομάδα. Σημαντική συνεισφορά από τον πάγκο, τον Τολιόπουλο. Είμαστε 1-1, αν συνεχίσει έτσι η σειρά, θα έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε αν είναι όλα δίκαια ή κοντά στο τίμιο, όπως σήμερα».

Σε ερώτηση για το τι συζήτησε στην ανάπαυλα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ο Τούρκος προπονητής δεν το.. σκέφτηκε καν «Δεν μπορώ να πω τι είπαμε. Είναι ο πρόεδρος και εγώ ο προπονητής. Ήταν κάτι για την κατάσταση με τους διαιτητές, τον Μπαρτζώκα. Μπορώ να πω μόνο ότι γενικά ο πρόεδρος διαμαρτύρεται, ο σύλλογος διαμαρτύρεται. Ο Μπαρτζώκας είναι τρομερός προπονητής, σεβασμός, κέρδισε την Ευρωλίγκα, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας κόουτς των τελευταίων 10 χρόνων, αλλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό από τους διαιτητές, ειδικά στον Πειραιά. Ίσως αν οι διαιτητές σας διαβάζουν επηρεάζονται. Για εμένα δεν είναι σημαντικό. Φέτος δεν έκανα πολλά καλά, αλλά είμαι ο πιο πετυχημένος κόουτς των τελευταίων 10 ετών. Χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό. Για αυτό διαμαρτύρεται ο πρόεδρος. Το τι είπαμε μένει μεταξύ μας».

Μπαρτζώκας: Μπάσκετ έξω από τις αρχές μας

Ο προπονητής του Ολυμπιακού πάλι, έμεινε αποκλειστικά στο μπάσκετ. Και έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του. «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε στο δεύτερο μέρος. Εμείς πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας, με αποτέλεσμα να κάνουμε λάθη. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου ήμασταν κατώτεροι του αναμενομένου. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας και να κερδίσουμε.

Παίξαμε τελείως διαφορετικά, δεν ξέρω από τι παρασυρθήκαμε. Θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν εκτελέσαμε τα συστήματά μας. Αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσής μας και υπεύθυνος είμαι εγώ.

Θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στον Φουρνιέ. Πολλοί παίκτες σήμερα υστέρησαν σε τομείς που είναι πολύ καλοί. Όταν παίζει τόσο phsyical ο Παναθηναϊκός, εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.

Κάθε απόφαση για τους ξένους και για τις δύο ομάδες είναι πολύ δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματία τον Σλούκα, εμείς τον Ντόρσεϊ. Η σκέψη μου ήταν να φρεσκάρω την ομάδα, γιατί είναι μία σειρά που πιθανόν να πάει στα πέντε ματς. Ήθελα να βάλω φρέσκους παίκτες. Ο προπονητής βαρύνεται με τις αποφάσεις αυτές».