Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Σλούκα και Λεσόρ ενόψει του Game 3
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας, ενώ στάθηκε και στον Ματίας Λεσόρ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο Game 2 των τελικών και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, με τον Κώστα Σλούκα να παραμένει εκτός για τρίτο σερί παιχνίδι (ένα με τον ΠΑΟΚ, δύο με τον Ολυμπιακό), ενώ ο Ματίας Λεσόρ αποχώρησε με κράμπες.
Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για την κατάσταση των παικτών του, αναφέροντας πως ο Γάλλος δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό, ενώ για τον αρχηγό των Πράσινων ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει και ότι μόνο εκείνος γνωρίζει πότε θα είναι έτοιμος να πατήσει ξανά παρκέ.
«Σχετικά με τον Λεσόρ είναι μόνο κράμπα δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Αυτό συμβαίνει γιατί έπαιξε με πάρα πολύ ένταση και πάθος, παρόλο που επιθετικά δεν βοήθησε πολύ. Για τον Σλούκα δεν γνωρίζω. Μόνο εκείνος ξέρει πότε θα μπορέσει να παίξει. Είναι όμως ο αρχηγός μας και είμαι σίγουρος ότι όταν θα νιώσει έτοιμος θα κάνει το βήμα και θα παίξει με την υπόλοιπη ομάδα», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν όταν ρωτήθηκε για τους τραυματίες.
- Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Σλούκα και Λεσόρ ενόψει του Game 3
- Θερμή υποδοχή στην Κρήτη για την Εθνική Ομάδα (vids)
- Χαμός στο T-Center: Η είσοδος Γιαννακόπουλου, η διπλή καταγγελία του Ολυμπιακού και η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού (vids)
- Αταμάν: «Ο Μπαρτζώκας είναι τρομερός προπονητής, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας των τελευταίων 10 χρόνων αλλά»…
- Χέιζ-Ντέιβις: «Στο πρώτο ματς απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου και ήθελα να κάνω καλά τη δουλειά μου»
- Ορεξάτος ο Βάργκα, με δυο γκολ κόντρα στη Φινλανδία (vid)
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πονάει, θα δούμε για το Game 3»
- Μπαρτζώκας: «Παίξαμε τα πάντα λάθος, κάποιοι παίκτες υστέρησαν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις