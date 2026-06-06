Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Σλούκα και Λεσόρ ενόψει του Game 3

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Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο Game 2 των τελικών και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, με τον Κώστα Σλούκα να παραμένει εκτός για τρίτο σερί παιχνίδι (ένα με τον ΠΑΟΚ, δύο με τον Ολυμπιακό), ενώ ο Ματίας Λεσόρ αποχώρησε με κράμπες.

Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για την κατάσταση των παικτών του, αναφέροντας πως ο Γάλλος δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό, ενώ για τον αρχηγό των Πράσινων ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει και ότι μόνο εκείνος γνωρίζει πότε θα είναι έτοιμος να πατήσει ξανά παρκέ.

«Σχετικά με τον Λεσόρ είναι μόνο κράμπα δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Αυτό συμβαίνει γιατί έπαιξε με πάρα πολύ ένταση και πάθος, παρόλο που επιθετικά δεν βοήθησε πολύ. Για τον Σλούκα δεν γνωρίζω. Μόνο εκείνος ξέρει πότε θα μπορέσει να παίξει. Είναι όμως ο αρχηγός μας και είμαι σίγουρος ότι όταν θα νιώσει έτοιμος θα κάνει το βήμα και θα παίξει με την υπόλοιπη ομάδα», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν όταν ρωτήθηκε για τους τραυματίες.