Χέιζ-Ντέιβις: «Στο πρώτο ματς απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου και ήθελα να κάνω καλά τη δουλειά μου»

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Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στο Game 2, με τον ίδιο να ολοκληρώνει το ματς έχοντας πετύχει 23 πόντους, 4/8 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 24 στο PIR σε 38,14.

Ο σούπερ σταρ των Πράσινων παραχώρησε δηλώσεις μετά το φινάλε του αγώνα και υπογράμμισε ότι η απογοητευτική του εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι του έδωσε κίνητρο να βελτιωθεί, ώστε να οδηγήσει σήμερα την ομάδα του στη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χέιζ-Ντέιβις

«Παίξαμε πολύ καλύτερη άμυνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που δόθηκε μεγάλο βάρος στην άμυνα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στο 3ο δεκάλεπτο και πρέπει να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο και στα υπόλοιπα παιχνίδια για να κατακτήσουμε στο τέλος τον τίτλο».

Για το εάν ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο ματς:

«Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, όμως σήμερα ήμασταν κοντά στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι μία σειρά ανάμεσα σε δύο δυνατές ομάδες και αυτή που θα είναι πιο συγκεντρωμένη θα καταφέρει στο τέλος να πάρει τα παιχνίδια και μαζί το πρωτάθλημα».

Για τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την άμυνα του Ολυμπιακού:

«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Το σημαντικότερο όλων είναι η ένταση που βγάζουμε στο παιχνίδι και αυτό ακριβώς μας χάρισε σήμερα το ματς. Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι από τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό και τα επιθετικά του όπλα».

Για την εμφάνιση του στο πρώτο ματς της σειράς:

«Οι άνθρωποι με τους οποίους είμαι μαζί στα αποδυτήρια είναι αυτοί που με ενδιαφέρουν και περισσότερο. Στο πρώτο ματς είχα κάποιες κακές αποφάσεις και μερικά άσχημα σουτ με αποτέλεσμα να τους απογοητεύσω, σήμερα ήθελα να κάνω καλά τη δουλειά μου και να οδηγήσω την ομάδα στη νίκη».