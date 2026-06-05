Δείπνο στην Αθήνα για Σπανούλη και Μάικ Τζέιμς (pic)

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Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην Αθήνα, έχοντας συμφωνήσει να αναλάβει τον Άρη ενόψει της επόμενης σεζόν και το βράδυ της Πέμπτης (4/6) συναντήθηκε με τον Μάικ Τζέιμς.

Οι δυο τους δείπνησαν μαζί σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, κάτι που έκαναν και πριν από μερικούς μήνες, όταν ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στη χώρα μας για τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, για τα playoffs της Euroleague.

O Τζέιμς απέχει από τις υποχρεώσεις της Μονακό στα γαλλικά playoffs, λόγω των οικονομικών οφειλών προς το πρόσωπο του και βρήκε την ευκαιρία να έρθει στην Ελλάδα και να συναντηθεί ξανά με τον πρώην προπονητή του στους Μονεγάσκους, με τον οποίο έφτασαν μαζί μέχρι και τον τελικό της Euroleague το 2025.

Σπανούλης και Μάικ Τζέιμς σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης