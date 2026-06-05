Αταμάν: «Σταματήσαμε Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, MVP ο Χέιζ-Ντέιβις»
Ο Εργκίν Αταμάν ανέλυσε τα κλειδιά για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 2 των τελικών.
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Στην άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του, αλλά και στην εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 2 και το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Παίξαμε τέλεια άμυνα. Από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα. Σταματήσαμε το εσωτερικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και τα σουτ του Φουρνιέ. Αποδιοργανώσαμε τον Ολυμπιακό», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική ομάδα, αυτοί οι τελικοί είναι μια σειρά που τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες».
Για το Game 3 στο ΣΕΦ: «Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιβάλει τον ρυθμό του, όπως και ο Ολυμπιακός. Οποιος είναι πιο έξυπνος θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι».
Για την εμφάνιση του Χέιζ Ντέβις: «Του είπα, ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα βρήκε τα νούμερά του. Τον ρυθμό του και τις θέσεις από όπου μπορεί να σκοράρει. Ηταν ο κορυφαίος μας παίκτης. Ο Τολιόπουλος μας έδωσε αρκετές λύσεις, επίσης».
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