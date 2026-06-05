ΣΥΡΙΖΑ: Χώρο στην ΕΛΑΣ ή μέτωπο στον Τσίπρα – Ανάμεσα σε παραιτήσεις και αμφισβήτηση ο Φάμελλος

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Ίσως η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το μεσημέρι στις 14:00 στην Κουμουνδούρου να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια.

Κρισιμότερη και πιο καθοριστική ακόμη και από την περίοδο που το κόμμα περνούσε τις οδύνες της ηγεσίας Κασσελάκη.

Ο Παύλος Πολάκης αν και εκτός οργάνου θα «μπουκάρει» στη συνεδρίαση χωρίς φυσικά να προβάλει κανείς αντίσταση για να δώσει μια μάχη επιβίωσης μέσα σε ένα κόμμα που τον υποδέχτηκε το 2012 και εξελίχθηκε έκτοτε σε στενό συνομιλητή δυο προέδρων, αλλά στο τέλος και στο μεγάλο τους πρόβλημα.

Η πλειοψηφία δεν σκοπεύει να ανοίξει μέτωπο απέναντι στους αποσυνάγωγους της κεντροαριστεράς – Πολάκης, Παππάς και Δούρου δεν έχουν βρει πεδίο συνεννόησης με άλλα κόμματα του χώρου και πόσο μάλλον με το κόμμα Τσίπρα – και περιμένει από τον πρόεδρο έναν καθαρό διάδρομο που θα καταλήγει στη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ.

Παραιτήσεις

Ο Σωκράτης Φάμελλος σε αυτό το περιβάλλον ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του στο ανώτερο καθοδηγητικό όργανο και εν πολλοίς θα προδιαγράψει τα όσα θα συμβούν στην Κεντρική Επιτροπή.

Ο πρόεδρος του κόμματος βρίσκεται ανάμεσα σε δυο δρόμους που και οι δυο είναι ανώμαλοι και δύσβατοι, αλλά η επιλογή που θα κάνει σήμερα ίσως και να αποδειχθεί καθοριστική και για τη δική του θέση στο πολιτικό σκηνικό με ορίζοντα τις εκλογές και την επόμενη ημέρα στον χώρο.

Αν η πρότασή του δεν ικανοποιήσει την πλειοψηφία των βουλευτών που έχει ήδη φτιάξει πρόγραμμα στην περιφέρειά του ο καθένας στο όνομα του κ. Τσίπρα, τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθεί μπροστά σε κύμα ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων προκαλώντας ένα ανεξέλεγκτο ντόμινο.

Τουλάχιστον 8 βουλευτές συγκρατούνται εδώ και ημέρες με διάφορους τρόπους ώστε να μην αποχωρήσουν από τώρα.

Αυτό γιατί οποιαδήποτε κίνησή τους σε αυτή τη φάση που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να συνδεθεί με τους πρώην συντρόφους επενδύοντας στην ανανέωση του νέου του εγχειρήματος ενδέχεται να φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα και μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά, να μην έχουν δηλαδή θέση στην ΕΛΑΣ ακόμη και εκείνοι που θα έβρισκαν μια θέση στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.

Γκρίζα ζώνη

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο κ. Φάμελλος θα καταθέσει μια καθαρή πρόταση που θα περιγράφει και τον οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές με κατάληξη τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ.

Το θολό σημείο και αυτό περιμένουν όλοι στην Κουμουνδούρου να αποκαλύψει ο πρόεδρος του κόμματος είναι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ιστορική καμπή θα παραμερίσει ως κόμμα, δεν θα κατέβει δηλαδή για πρώτη φορά στις εκλογές προκειμένου να μην είναι αντιπαραθετικό στην προσπάθεια ανασύνθεσης και δημιουργίας του ισχυρού αντίπαλου πόλου στο πολιτικό σύστημα, που φιλοδοξεί να είναι η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.

Στο μόνο ζήτημα που δεν φαίνεται να βάζει σε καμία φάση νερό στο κρασί του ο κ. Τσίπρας είναι να συζητήσει με οργανωμένα κόμματα και ομάδες.

Από Σεπτέμβρη που δεν αποκλείεται να είναι και εκλογικός χρόνος θα ανοίξουν όπως διαμηνύεται από διάφορα κανάλια οι πόρτες της Αμαλίας για πρόσωπα και μόνο και με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι βουλευτές.

Ή αμφισβήτηση

Το μέτωπο Πολάκη-Παππά διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόφαση ή εισήγηση που θα σημαίνει ή θα υπονοεί αναστολή του κόμματος ή μη συντεταγμένη διαπραγμάτευση με το κόμμα Τσίπρα για κοινή κάθοδο, δηλαδή πρόταση που θα σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενταχθεί ως κόμμα στην ΕΛΑΣ, τότε αυτό θα σημάνει αυτομάτως και αμφισβήτηση του ίδιου του κ. Φάμελλου και απονομιμοποίησή του από πρόεδρος.

Ο τελευταίος συσχετισμός που καταγράφηκε στην Κεντρική Επιτροπή είναι συντριπτικά υπερ της πλειοψηφία και είχε διαμορφωθεί στο 80 – 20.

Ωστόσο ο κ. Πολάκης με αλλεπάλληλες αναρτήσεις του προειδοποιεί με αντάρτικο και κατάληψη του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον ίδιο πάντως και όσους δεν έχουν θέση σε κανένα σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα είναι μονόδρομος σε αυτή τη φάση να κρατήσουν το κόμμα που καταγράφει ποσοστά στις δημοσκοπήσεις στα όρια του αφανισμού.

Το 1,1% ο κ. Φάμελλος διαμηνύει ότι μπορεί να αναστραφεί, ωστόσο δεν βρίσκεται μόνο η καρδιά της βάσης και των δικών του ακόμη υποστηρικτών στην ΕΛΑΣ, αλλά όλο το σώμα των ψηφοφόρων έχει ήδη μετακινηθεί στη φυσική του κύτη, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, σύντροφοι, αντίπαλοι και δημοσκόποι.