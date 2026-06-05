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Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ
Επικαιρότητα 05 Ιουνίου 2026, 08:55

Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα προχωρήσει στην εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

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Στην επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές της ΝΔ, σε αυτή την πολιτική συγκυρία, η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι μόνο μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη

Σύμφωνα με γαλάζια στελέχη, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. «Είναι μία στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές» συμπληρώνουν.

Όπως υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου εκτίμησε ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης «έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο», ενώ παράλληλα διαθέτει έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο και εμπειρία “πρώτης γραμμής” στην πολιτική αντιπαράθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ένα γαλάζιο στέλεχος που είναι αρκετά κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγοι γνωρίζουν ότι βρισκόταν στην ομάδα του νυν πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015-2016, με τους δύο άνδρες να έχουν στενές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως τονίζουν πηγές της Πειραιώς, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τον νέο γραμματέα του κόμματος να δώσει με όλες του τις δυνάμεις και προσωπικό ζήλο τη μάχη για την αυτοδυναμία, «με κεντρικό ζητούμενο όλα τα στελέχη να ιδρώσουν τη φανέλα».

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ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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