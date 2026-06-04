«Δεν χρειάζεται σχόλιο»: To βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το φάουλ του Ναν στο τέλος (vid)
Χωρίς... σχόλιο η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την φάση του φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, στο φινάλε του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
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Την απάντησή της στις αντιδράσεις του Παναθηναϊκού σχετικά με τη φάση που καταλογίστηκε φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ, στο φινάλε του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL το βράδυ της Τετάρτης (3/6), έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την εν λόγω φάση, με τη λεζάντα «δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…», αφήνοντας ουσιαστικά την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…#OlympiacosBC pic.twitter.com/pXS5AcUpLs
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 3, 2026
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