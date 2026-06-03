Ο Νίκος Χατζής Τεχνικός Διευθυντής στον ΚΑΟ Μελισσίων

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Ο Νίκος Χατζής είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΚΑΟ Μελισσίων στο ανδρικό τμήμα, όπως γνωστοποίησε η ομάδα στη σχετική ανακοίνωσή της.

Ο εμβληματικός βετεράνος καλαθοσφαιριστής θα έχει ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της ακαδημίας του συλλόγου, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη ενίσχυσης στο πλαίσιο της άναπτυξης του ΚΑΟ Μελισσίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΑΟ Μελισσίων

«Ο ΚΑΟ Μελισσίων ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια την έναρξη της συνεργασίας του με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Νίκο Χατζή, ο οποίος αναλαμβάνει για τα επόμενα δύο χρόνια τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της ανδρικής πυραμίδας του συλλόγου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου του συλλόγου, καθώς ο Νίκος Χατζής θα έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στην περαιτέρω εξέλιξη των ακαδημιών. που αριθμούν περισσότερους από 300 αθλητές και αθλήτριες, όσο και στη στήριξη και ανάπτυξη του μοντέλου λειτουργίας της ανδρικής ομάδας που αγωνίζεται στη National League 2.

Ο Νίκος Χατζής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ των τελευταίων δεκαετιών. Ξεκίνησε την αγωνιστική του πορεία από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας και το 1995 μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, αποτελώντας για χρόνια τον αρχηγό και έναν από τους εμβληματικότερους παίκτες της ομάδας. Κατά τη δεκαετή παρουσία του στην Ένωση κατέκτησε το Κύπελλο Σαπόρτα το 2000, δύο Κύπελλα Ελλάδας (2000 και 2001) και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Πανιώνιο, επέστρεψε στην ΑΕΚ, ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες του Ηλυσιακού και του Αρκαδικού πριν ολοκληρώσει την πολυετή και σπουδαία καριέρα του το 2015.

Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε μέλος όλων των εθνικών ομάδων, με σημαντικότερη διάκριση την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1995 στην Αθήνα, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα και με την Εθνική Ανδρών σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στην ιστορία της Basket League σε συμμετοχές, πόντους, ασίστ και εύστοχα τρίποντα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του διαδρομής ακολούθησε την προπονητική, εργαζόμενος σε αναπτυξιακά προγράμματα και ακαδημίες, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις αξίες που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς ανθρώπους του ελληνικού μπάσκετ.

Η παρουσία του στον ΚΑΟ Μελισσίων ενισχύει σημαντικά το όραμα της νέας διοίκησης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μπασκετικού οργανισμού με έμφαση στην ανάπτυξη νέων αθλητών, στην παραγωγική διαδικασία και στη διαρκή σύνδεση των ακαδημιών με την ανδρική ομάδα.

Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με τον ΚΑΟΜ, ο Νίκος Χατζής δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία. Άκουγα αρκετά χρόνια για την καλή δουλειά που γίνεται στα Μελίσσια. Ακαδημίες με πολλά παιδιά, εξαιρετικό γήπεδο και η φιλοσοφία προώθησης παικτών από τα σπλάχνα του συλλόγου προς τις μεγάλες ομάδες τόσο στο αντρικό όσο και στο under. Μια φιλοσοφία που υπάρχει και στους δύο πυλώνες του συλλόγου.

Όταν με κάλεσαν οι άνθρωποι της νέας διοίκησης να συζητήσουμε και άκουσα τους στόχους που έχουν ώστε να εξελιχθεί αυτό το μοντέλο λειτουργίας από εδώ και πέρα, ήταν εύκολο να δώσουμε τα χέρια και να συμφωνήσουμε στη συνεργασία με μεγάλη μου χαρά.»