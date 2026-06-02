Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) την προετοιμασία του για το πρώτο ματς των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν.

Οι «πράσινοι» έκαναν την τελευταία προπόνηση στο Telekom Center Athens πριν το Game 1 στο Φάληρο και οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα προπόνησής τους και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατον να παίξουν στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στο ΣΕΦ.

Κανείς από τους δύο Έλληνες διεθνείς δεν ενσωματώθηκε στο ομαδικό πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι στο επίπεδο ετοιμότητας που επιθυμούσαν στο «τριφύλλι», ενόψει του Game 1 στο ΣΕΦ (3/6, 21.00). Πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου, με τον Σλούκα να έχει κάποιες -λιγοστές – ελπίδες να είναι στην 12άδα του αυριανού ματς.

Ο Αταμάν για την κατάσταση που είναι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος:

«Και οι δύο κάνουν θεραπεία θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει, ο Σλούκας έχει μια πιθανότητα, θα προσπαθήσει αύριο και θα αποφασίσουμε αν θα είναι μαζί μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.