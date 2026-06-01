Ξέσπασε ο Πασκουάλ: «Γελοιοποιηθήκαμε, ήμασταν ανύπαρκτοι»
Ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν έξαλλος με την απόδοση των παικτών του στη βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Βαλένθια.
Η Μπαρτσελόνα έχασε με κάτω τα χέρια από τη Βαλένθια στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στην ACB, μένοντας έτσι εκτός τετράδας, με τον Τσάβι Πασκουάλ να είναι έξαλλος στη συνέντευξη Τύπου.
Ο Καταλανός τεχνικός τόνισε ότι ήταν χωρίς αμφιβολία το χειρότερο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του γελοιοποιήθηκε και ήταν ανύπαρκτη.
Οι δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ:
«Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, το χειρότερο παιχνίδι μας στη φετινή ACB. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάσαμε μια πολύ κακή εικόνα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Γελοιοποιηθήκαμε, ήμασταν απαράδεκτοι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Και είναι πραγματικά παράξενο, γιατί προερχόμασταν από ένα πολύ καλό σερί, αλλά σήμερα ήμασταν ανύπαρκτοι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί.
Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, αλλά αντί να μας δώσει κίνητρο, μας προκάλεσε ένα πλήρες ψυχολογικό μπλοκάρισμα. Αυτές οι καταστάσεις είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Ύστερα από 20 χρόνια στους πάγκους, εξακολουθούν να υπάρχουν μέρες που συμβαίνουν απρόσμενα πράγματα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί.
Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε όσα έρχονται. Κάθε παιχνίδι θα είναι κρίσιμο και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Η ομάδα πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό της σεζόν, με απολογισμό 22 νίκες και 6 ήττες σε αυτό το διάστημα, αν και δεν ήταν αρκετό για να πετύχουμε τον στόχο μας, που ήταν να τερματίσουμε στις πρώτες θέσεις. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε.
Σήμερα αξίζουμε κάθε κριτική που θα δεχθούμε, όλοι μας. Ήμασταν απαράδεκτοι, ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί. Είναι πάντα το ίδιο με εμάς· μόλις τα πράγματα γίνουν λίγο πιο δύσκολα, καταρρέουμε».
