Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μία σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας φαίνεται πως ετοιμάζεται να εφαρμοστεί στη Γερμανία, με δύο από τους πλέον λαοφιλείς συλλόγους της χώρας, τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Σάλκε, να προχωρούν σε αυστηρότερους κανόνες για τη διατήρηση των πολύτιμων abonements. Οι εξελίξεις αναμένεται να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις τόσο στη Γερμανία όσο και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα, καθώς αφορούν ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τα μεγάλα κλαμπ: την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης θέσης στο γήπεδο και τη δίκαιη πρόσβαση των φιλάθλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες ένα νέο πλαίσιο που θα προβλέπει την ανάκληση εισιτηρίων διαρκείας από κατόχους που δεν δίνουν το «παρών» σε επαρκή αριθμό αγώνων κατά τη διάρκεια της σεζόν. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον σε 14 από τα 17 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα ανανέωσης του διαρκείας τους. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία σε περισσότερες από τρεις αναμετρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του προνομίου.

Η απόφαση δεν προκύπτει τυχαία. Η Ντόρτμουντ διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες λίστες αναμονής στην Ευρώπη για εισιτήρια διαρκείας, με περισσότερους από 100.000 ενδιαφερόμενους να περιμένουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη θέση στο περίφημο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ». Η διοίκηση του συλλόγου θεωρεί ότι δεν είναι λογικό να παραμένουν δεσμευμένες θέσεις από φιλάθλους που αξιοποιούν ελάχιστα το δικαίωμά τους, τη στιγμή που δεκάδες χιλιάδες άλλοι επιθυμούν να βρίσκονται σταθερά στο γήπεδο.

Ανάλογη πολιτική φαίνεται πως θα ακολουθήσει και η Σάλκε, η οποία ετοιμάζεται να θεσπίσει αντίστοιχο κανονισμό. Στην περίπτωση του συλλόγου του Γκελζενκίρχεν, το όριο παρουσίας θα είναι χαμηλότερο, καθώς οι κάτοχοι διαρκείας θα πρέπει να παρακολουθούν τουλάχιστον 12 από τα 17 εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Όσοι δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής ενδέχεται να χάσουν το δικαίωμα κατοχής διαρκείας για τις επόμενες περιόδους.

Και στη Σάλκε η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Παρά τις αγωνιστικές διακυμάνσεις των τελευταίων ετών, ο σύλλογος εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις πιο πιστές και πολυπληθείς οπαδικές βάσεις στη Γερμανία. Τα διαθέσιμα διαρκείας εξαντλούνται κάθε χρόνο, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι βρίσκονται σε αναμονή για να αποκτήσουν πρόσβαση στις εξέδρες της «Φέλτινς Αρένα». Η διοίκηση θεωρεί ότι η νέα πολιτική θα συμβάλει στην πιο δίκαιη κατανομή των θέσεων και θα επιτρέψει σε ενεργούς υποστηρικτές να αποκτήσουν πρόσβαση στο γήπεδο.

Η φιλοσοφία πίσω από τις συγκεκριμένες αποφάσεις συνδέεται άμεσα με την ιδιαίτερη κουλτούρα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Στη Bundesliga, η παρουσία του κόσμου αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας των συλλόγων. Τα γεμάτα γήπεδα, η έντονη ατμόσφαιρα και η διαρκής στήριξη των οπαδών θεωρούνται αναπόσπαστα χαρακτηριστικά του πρωταθλήματος. Για τον λόγο αυτό, οι ομάδες επιδιώκουν όχι μόνο να πουλήσουν όλα τα εισιτήρια, αλλά και να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι διαρκείας θα βρίσκονται πραγματικά στις θέσεις τους.

Παράλληλα, οι νέοι κανονισμοί αποτελούν απάντηση σε ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα: την κατοχή διαρκείας από φιλάθλους που για επαγγελματικούς, προσωπικούς ή άλλους λόγους αδυνατούν να παρακολουθήσουν μεγάλο μέρος των αγώνων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κενές θέσεις ακόμη και σε αναμετρήσεις υψηλής ζήτησης. Οι διοικήσεις εκτιμούν ότι οι θέσεις αυτές θα πρέπει να αξιοποιούνται από ανθρώπους που επιθυμούν να έχουν σταθερή φυσική παρουσία.

Βεβαίως, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Ορισμένοι φίλαθλοι θεωρούν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να αδικούν κατόχους διαρκείας που για λόγους υγείας, εργασίας ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της αλλαγής υπογραμμίζουν ότι η κατοχή ενός διαρκείας δεν αποτελεί απλώς δικαίωμα αλλά και δέσμευση απέναντι στον σύλλογο και την κοινότητα των φιλάθλων.

Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις της Ντόρτμουντ και της Σάλκε ενδέχεται να αποτελέσουν οδηγό και για άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υπερβάλλουσας ζήτησης. Εφόσον τα μέτρα αποδειχθούν αποτελεσματικά και οδηγήσουν σε ακόμη πιο γεμάτα γήπεδα, δεν αποκλείεται να δούμε ανάλογες πρωτοβουλίες και σε άλλα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Η Bundesliga δείχνει για ακόμη μία φορά διατεθειμένη να προχωρήσει σε τολμηρές αποφάσεις, με στόχο να διατηρήσει ζωντανή τη μοναδική σχέση μεταξύ ομάδων και φιλάθλων που την έχει καταστήσει σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.