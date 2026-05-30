‘Ετσι αποθέωσε η Euroleague τον Πίτερς (vid)
Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο φάιναλ φορ ήταν ο Άλεκ Πίτερς και η Euroleague τού αφιέρωσε ένα βίντεο
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης αφού νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του «Telekom Center» της Αθήνας.
Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Άλεκ Πίτερς που πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο στον ημιτελικό, όσο και στον τελικό.
Μάλιστα, η Euroleague θέλησε να αποθεώσει τον Αμερικανό φόργουορντ για τις επιδόσεις του αναρτώντας ένα βίντεο στα σόσιαλ μίντια.
Δείτε το βίντεο:
Alec Peters delivered an #ExtraPerformance when it mattered the most 📈
A key piece in @Olympiacos_BC road to the title 🏆
Brought to you by @UludagIcecek pic.twitter.com/SceoCT13xk
— EuroLeague (@EuroLeague) May 30, 2026
