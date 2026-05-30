Ακίνητα: «Φόρος» στα κλειστά σπίτια και επαναφορά του ΦΠΑ στα νεόδμητα
Το ΔΝΤ προτείνει να επανέλθει σταδιακά ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ο οποίος έχει «παγώσει» μέχρι και το τέλος του 2026
Καμπανάκι για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα χτυπά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προτείνοντας ένα μείγμα παρεμβάσεων με αιχμή την αξιοποίηση των χιλιάδων κλειστών κατοικιών που παραμένουν εκτός αγοράς, ακόμη και μέσω επιβολής έξτρα φόρου σε κλειστά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής ζήτησης.
Παράλληλα προτείνει να επανέλθει σταδιακά ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ο οποίος έχει «παγώσει» μέχρι και το τέλος του 2026.
Στην έκθεση του άρθρου 4 για την ελληνική οικονομία, το ΔΝΤ περιγράφει μια αγορά κατοικίας που συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, ενώ σημαντικό μέρος του στεγαστικού αποθέματος παραμένει αναξιοποίητο είτε επειδή οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν ανακαινίσεις είτε λόγω νομικών και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων ή ακόμη και εξαιτίας του κατακερματισμού της ιδιοκτησίας.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα, όπως η επιστροφή ενοικίου ή τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τέτοιου τύπου παρεμβάσεις μπορεί τελικά να ενισχύσουν περαιτέρω τις τιμές και τα ενοίκια.
Στο επίκεντρο των προτάσεων του ΔΝΤ για αύξηση της προσφοράς κατοικιών βρίσκεται η επέκταση και καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων ανακαίνισης ώστε να επιστρέψουν στην αγορά παλαιά και κλειστά ακίνητα.
Παράλληλα, το ΔΝΤ ανοίγει τη συζήτηση για αντικίνητρα διατήρησης κενών ακινήτων, προτείνοντας την επιβολή φόρου στα κλειστά σπίτια στις περιοχές όπου η ζήτηση για κατοικία παραμένει μεγάλη. Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με άλλες παρεμβάσεις που μειώνουν τα εμπόδια στην αγορά κατοικίας, όπως οι αλλαγές στο κληρονομικό πλαίσιο και η ταχύτερη διευθέτηση δικαστικών ή πολεοδομικών εκκρεμοτήτων.
Προβλέψεις
Το ΔΝΤ, αν και αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2026, χαρακτηρίζει ανθεκτική την ελληνική οικονομία απέναντι στις επιπτώσεις που απορρέουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στον Περσικό.
«Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις, οι μεταρρυθμίσεις και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης λειτουργούν ως βασικοί μηχανισμοί στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, τονίζοντας πως οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης λόγω του πολέμου θα περιορίσουν την ιδιωτική κατανάλωση και θα επηρεάσουν τον τουρισμό, ο οποίος παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
Το Ταμείο προβλέπει μεσοπρόθεσμα ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί κοντά στο 1,5%, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και η περιορισμένη παραγωγικότητα.
Στο μέτωπο του πληθωρισμού, το ΔΝΤ σημειώνει ότι προκύπτουν περαιτέρω ανοδικοί κίνδυνοι από αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, από την αύξηση των μισθών που υπερβαίνει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και από υψηλότερα κόστη που συνδέονται με κλιματικά σοκ. Ειδικότερα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,5% φέτος, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,7% το 2027.
