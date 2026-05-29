Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια, ήταν 29 Μαΐου 2024 όταν η «OPAP Arena» έβαλε τα καλά της και υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό με τη Φιορεντίνα στον μεγάλο τελικό του Conference League. Μια ιστορική μέρα όχι μόνο για τους Ερυθρόλευκους, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λίγες μέρες νωρίτερα η ομάδα νέων των Πειραιωτών είχε… τρελάνει την Ευρώπη κατακτώντας το UEFA Youth League κόντρα στη Μίλαν. Αυτή τη φορά η πρόκληση ήταν στη μεριά τους.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που την προηγούμενη σεζόν είχε σηκώσει το Europa League με τη Σεβίλλη, εμφανίστηκε σαν έτοιμο από καιρό. Το παιχνίδι ήταν σκληρό. Οι φάσεις λίγες και οι μονομαχίες έντονες. Μοιραία λοιπόν το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Η αγωνίες στις κερκίδες του γηπέδου ήταν έκδηλη σε όλους, όμως αυτό δεν εμπόδιζε του χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να τραγουδούν χωρίς σταματημό.

Ώσπου έφτασε το… σημείο μηδέν. Η ώρα που ο χρόνος πάγωσε και τα λίγα δευτερόλεπτα φάνηκαν… αιώνας. Ήταν το 116ο λεπτό όταν ο Σαντιάγκο Έσε σέντραρε στην περιοχή των Ιταλών έχοντας σημαδέψει το κεφάλι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όταν επιτέλους ο χρόνος άρχισε να «κινείται» ξανά, η μπάλα είχε εμφανιστεί στα δίχτυα της Φιορεντίνα και όλοι οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων είχαν γίνει ένα κουβάρι. Όταν εν τέλει ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά αυτά που ακολούθησαν θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις μνήμες όλων.

Ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο και οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με χιλιάδες κόσμο να βγαίνει στους δρόμους για να ζήσει πιο έντονα τις στιγμές που είχαν δημιουργήσει οι Πειραιώτες.

Το ιστορικό μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Όσο οι πανηγυρισμοί λάμβαναν χώρα στην «OPAP Arena» ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στη μυθική νύχτα που ζούσε ο ολόκληρος ο οργανισμός, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «συνεχίζουμε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ανεβαίνουμε ψηλά» και πως «είχαμε την αύρα όλων των Ελλήνων» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι. Ο λαός του Ολυμπιακού για 99 χρόνια τραγουδά για ένα όνειρο τρελό. Όσα χρόνια ταξίδευα έβλεπα παιδιά από όλο τον κόσμο να φεύγουν στενοχωρημένοι για ορισμένες άτυχες ή κακές στιγμές, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αγγλία, στην Ισπανία, στο ΟΑΚΑ, στον Πειραιά… Όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό-γιατί δεν αγοράζεται, είναι ιδέα-ήθελα να δω αυτά τα παιδιά χαρούμενα γιατί τους αξίζει. Σήμερα δεν είναι ένα όνειρο τρελό, είναι πραγματικότητα, εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια πολύ καλή φιλοξενία στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλω να τους ευχαριστήσω. Σήμερα θα γιορτάσει όλη η Ελλάδα. Ήταν κάτι που χρωστάγαμε σε όλους τους Έλληνες, στα παιδιά που έχουν φύγει, τον πατέρα μου, τον Σάββα, στη Θύρα 7. Είναι στιγμές συγκίνησης και μεγάλης χαράς. Συνεχίζουμε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ανεβαίνουμε ψηλά. Είναι μια συλλογική δικαίωση και είμαστε τυχεροί γιατί συνήθως το πιάτο της δικαίωσης τρώγεται κρύο. Σήμερα το φάγαμε ζεστό. Προχωράμε. Ξεκινάμε, το επόμενο μπορεί να είναι το Europa League. Είδατε τι έκαναν οι νέοι μας φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά τα παιδιά που κέρδισαν το Champions League των Νέων, θα είμαστε δίπλα τους ώστε να συνεχίσουν να μεγαλουργούν», τόνισε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.

«Αυτό που είπα στους αρχηγούς, τον προπονητή και τους συνεργάτες μου πως θα πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι και να μη σκεφτούμε τίποτε άλλο, μόνο τη νίκη. Αν συγκεντρωθείς και το θέλεις πολύ, θα το πετύχεις. Το ίδιο είχα πει και στους Νέους δύο γύρους πριν. Όταν φτάνεις στον τελικό και έχεις κερδίσει ομάδες Champions League, δεν είναι όνειρο, αλλά πραγματικότητα. Εμείς σήμερα δεν θα χάναμε ποτέ και ειδικά στην Ελλάδα. Ήμουν σίγουρος, το μετέδωσα σε όλους και είδατε το αποτέλεσμα. Γίνεται χαμός στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το άξιζε αυτός ο υπέροχος κόσμος, είναι 3, 4, 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αυτό το κάναμε για όλη την Ελλάδα και είχαμε την αύρα όλων των Ελλήνων. Το κάναμε μόνοι μας και με κόντρα πάρα πολλούς», πρόσθεσε.

«Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες είναι ότι κάναμε την αρχή. Κάναμε ένα ξεκίνημα, είμαι σίγουρος πως τα επόμενα χρόνια θα το πετύχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Το επόμενο όνειρο είναι ένα Europa League. Στο Μπιλμπάο είναι πολύ καλά, είναι και ο Ερνέστο εκεί που πανηγύρισε μαζί μας σήμερα. Τον έχω μες στην καρδιά μου. Γιορτάζουμε, ζήτω η Ελλάδα, ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς μας», κατέληξε.

Ο… πανικός στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το Conference League

Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο, η αποστολή των Ερυθρόλευκων ξεκίνησε την πορεία της για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί. Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στους δρόμους και το λεωφορείο της ομάδας χρειάστηκε πολλή ώρα για να φτάσει στον προορισμό του. Όταν τελικά τα κατάφερε τις πρώτες πρωινές ώρες δεν έπεφτε… καρφίτσα. Ένας-ένας οι πρωταγωνιστές πήραν τον λόγο.

Στο βήμα ανέβηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που πήρε ξανά τον λόγο, υπενθυμίζοντας σε όλους πως «το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα» και πως ο σύλλογος συνεχίζει να ονειρεύεται για να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Σήμερα, το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, τον Πειραιά μας, την Ελλάδα μας. Αυτή τη νύχτα θέλω να τη χαρούμε ιδιαίτερα. Ο ατελείωτος λαός μας, οι παίκτες μας, ο μεγάλος μας προπονητής και όλοι εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία έκανε τον γύρο του κόσμου

Ο διεθνής Τύπος αποθέωσε τους ερυθρόλευκους. Ο βρετανικός Guardian τόνισε πως ο Ελ Κααμπί ισοπέδωσε τη Φιορεντίνα, ενώ για «ιστορικό θρίαμβο» του Ολυμπιακού έκανε λόγο το Kicker. «Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο» ανέφερε το BBC. Εκατοντάδες ΜΜΕ παγκοσμίως αναφέρθηκαν στο έπος των παιδιών του Μεντιλίμπαρ.