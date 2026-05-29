sports
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 00:01

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια, ήταν 29 Μαΐου 2024 όταν η «OPAP Arena» έβαλε τα καλά της και υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό με τη Φιορεντίνα στον μεγάλο τελικό του Conference League. Μια ιστορική μέρα όχι μόνο για τους Ερυθρόλευκους, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λίγες μέρες νωρίτερα η ομάδα νέων των Πειραιωτών είχε… τρελάνει την Ευρώπη κατακτώντας το UEFA Youth League κόντρα στη Μίλαν. Αυτή τη φορά η πρόκληση ήταν στη μεριά τους.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που την προηγούμενη σεζόν είχε σηκώσει το Europa League με τη Σεβίλλη, εμφανίστηκε σαν έτοιμο από καιρό. Το παιχνίδι ήταν σκληρό. Οι φάσεις λίγες και οι μονομαχίες έντονες. Μοιραία λοιπόν το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Η αγωνίες στις κερκίδες του γηπέδου ήταν έκδηλη σε όλους, όμως αυτό δεν εμπόδιζε του χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να τραγουδούν χωρίς σταματημό.

Ώσπου έφτασε το… σημείο μηδέν. Η ώρα που ο χρόνος πάγωσε και τα λίγα δευτερόλεπτα φάνηκαν… αιώνας. Ήταν το 116ο λεπτό όταν ο Σαντιάγκο Έσε σέντραρε στην περιοχή των Ιταλών έχοντας σημαδέψει το κεφάλι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όταν επιτέλους ο χρόνος άρχισε να «κινείται» ξανά, η μπάλα είχε εμφανιστεί στα δίχτυα της Φιορεντίνα και όλοι οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων είχαν γίνει ένα κουβάρι. Όταν εν τέλει ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά αυτά που ακολούθησαν θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις μνήμες όλων.

Ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο και οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με χιλιάδες κόσμο να βγαίνει στους δρόμους για να ζήσει πιο έντονα τις στιγμές που είχαν δημιουργήσει οι Πειραιώτες.

YouTube thumbnail

Το ιστορικό μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Όσο οι πανηγυρισμοί λάμβαναν χώρα στην «OPAP Arena» ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στη μυθική νύχτα που ζούσε ο ολόκληρος ο οργανισμός, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «συνεχίζουμε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ανεβαίνουμε ψηλά» και πως «είχαμε την αύρα όλων των Ελλήνων» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι. Ο λαός του Ολυμπιακού για 99 χρόνια τραγουδά για ένα όνειρο τρελό. Όσα χρόνια ταξίδευα έβλεπα παιδιά από όλο τον κόσμο να φεύγουν στενοχωρημένοι για ορισμένες άτυχες ή κακές στιγμές, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αγγλία, στην Ισπανία, στο ΟΑΚΑ, στον Πειραιά… Όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό-γιατί δεν αγοράζεται, είναι ιδέα-ήθελα να δω αυτά τα παιδιά χαρούμενα γιατί τους αξίζει. Σήμερα δεν είναι ένα όνειρο τρελό, είναι πραγματικότητα, εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια πολύ καλή φιλοξενία στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλω να τους ευχαριστήσω. Σήμερα θα γιορτάσει όλη η Ελλάδα. Ήταν κάτι που χρωστάγαμε σε όλους τους Έλληνες, στα παιδιά που έχουν φύγει, τον πατέρα μου, τον Σάββα, στη Θύρα 7. Είναι στιγμές συγκίνησης και μεγάλης χαράς. Συνεχίζουμε όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ανεβαίνουμε ψηλά. Είναι μια συλλογική δικαίωση και είμαστε τυχεροί γιατί συνήθως το πιάτο της δικαίωσης τρώγεται κρύο. Σήμερα το φάγαμε ζεστό. Προχωράμε. Ξεκινάμε, το επόμενο μπορεί να είναι το Europa League. Είδατε τι έκαναν οι νέοι μας φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά τα παιδιά που κέρδισαν το Champions League των Νέων, θα είμαστε δίπλα τους ώστε να συνεχίσουν να μεγαλουργούν», τόνισε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.

«Αυτό που είπα στους αρχηγούς, τον προπονητή και τους συνεργάτες μου πως θα πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι και να μη σκεφτούμε τίποτε άλλο, μόνο τη νίκη. Αν συγκεντρωθείς και το θέλεις πολύ, θα το πετύχεις. Το ίδιο είχα πει και στους Νέους δύο γύρους πριν. Όταν φτάνεις στον τελικό και έχεις κερδίσει ομάδες Champions League, δεν είναι όνειρο, αλλά πραγματικότητα. Εμείς σήμερα δεν θα χάναμε ποτέ και ειδικά στην Ελλάδα. Ήμουν σίγουρος, το μετέδωσα σε όλους και είδατε το αποτέλεσμα. Γίνεται χαμός στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το άξιζε αυτός ο υπέροχος κόσμος, είναι 3, 4, 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αυτό το κάναμε για όλη την Ελλάδα και είχαμε την αύρα όλων των Ελλήνων. Το κάναμε μόνοι μας και με κόντρα πάρα πολλούς», πρόσθεσε.

«Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες είναι ότι κάναμε την αρχή. Κάναμε ένα ξεκίνημα, είμαι σίγουρος πως τα επόμενα χρόνια θα το πετύχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Το επόμενο όνειρο είναι ένα Europa League. Στο Μπιλμπάο είναι πολύ καλά, είναι και ο Ερνέστο εκεί που πανηγύρισε μαζί μας σήμερα. Τον έχω μες στην καρδιά μου. Γιορτάζουμε, ζήτω η Ελλάδα, ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς μας», κατέληξε.

Ο… πανικός στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το Conference League

Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο, η αποστολή των Ερυθρόλευκων ξεκίνησε την πορεία της για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί. Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στους δρόμους και το λεωφορείο της ομάδας χρειάστηκε πολλή ώρα για να φτάσει στον προορισμό του. Όταν τελικά τα κατάφερε τις πρώτες πρωινές ώρες δεν έπεφτε… καρφίτσα. Ένας-ένας οι πρωταγωνιστές πήραν τον λόγο.

Στο βήμα ανέβηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που πήρε ξανά τον λόγο, υπενθυμίζοντας σε όλους πως «το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα» και πως ο σύλλογος συνεχίζει να ονειρεύεται για να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

«Σήμερα, το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, τον Πειραιά μας, την Ελλάδα μας. Αυτή τη νύχτα θέλω να τη χαρούμε ιδιαίτερα. Ο ατελείωτος λαός μας, οι παίκτες μας, ο μεγάλος μας προπονητής και όλοι εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία έκανε τον γύρο του κόσμου

Ο διεθνής Τύπος αποθέωσε τους ερυθρόλευκους. Ο βρετανικός Guardian τόνισε πως ο Ελ Κααμπί ισοπέδωσε τη Φιορεντίνα, ενώ για «ιστορικό θρίαμβο» του Ολυμπιακού έκανε λόγο το Kicker. «Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο» ανέφερε το BBC. Εκατοντάδες ΜΜΕ παγκοσμίως αναφέρθηκαν στο έπος των παιδιών του Μεντιλίμπαρ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύνταξη
Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Αντίο επιστήμη; 28.05.26

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει

Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Σύνταξη
Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σύνταξη
Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Μπάσκετ 28.05.26

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

Σύνταξη
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies