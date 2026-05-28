Οι αθλητικές μεταδόσεις (28/5): Πού θα δείτε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και Roland Garros
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/5)
Σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (28/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Το μεσημέρι στις 14:50, η Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Κλερ Λιου στο Roland Garros, ενώ περίπου μία ώρα μετά θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Ματέο Αρνάλντι.
Αργότερα, στις 18:00 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL και στις 20:15 ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, στο πρώτο ματς μετά την κατάκτηση της Euroleague.
13:00 Eurosport 1 Γιανίκ Σίνερ-Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο Roland Garros Τένις
14:50 Eurosport 1 Μαρία Σάκκαρη- Κλερ Λιου Roland Garros τένις
15:50 Eurosport 2 Αρίνα Σαμπαλένκα-Έλσα Ζάκμοντ Roland Garros τένις
16:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς-Ματέο Αρνάλντι Τένις Roland Garros τένις
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Greek Basketball League
20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-ΑΕΚ Greek Basketball League
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
