Στo Λονδίνο θα παραμείνει το τρόπαιο του Conference League, αφού η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 στον τελικό της Λειψίας, κατακτώντας έτσι το πρώτης της ευρωπαϊκό τρόπαιο και τρίτο συνολικά στην ιστορία της.

Σε ένα παιχνίδι που ήταν σχετικά κλειστό, ο Ζαν Φιλίπ Ματετά ήταν ο άνθρωπος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ισπανών στο 51′, χαρίζοντας έτσι τον τίτλο στους Λονδρέζους. Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να πιέσουν στο φινάλε, όμως δεν βρήκαν ποτέ τη μεγάλη στιγμή.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κρίσταλ Πάλας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη Ράγιο να κλείνει καλά τους χώρους μένοντας πίσω. Μετά το πρώτο τέταρτο, οι Ισπανοί ανέβηκαν στο γήπεδο και άρχισαν να πιέζουν, έχοντας και την πρώτη μεγάλη φάση. Στο 25′ ο Τσαβαρία έκανε τη σέντρα, αλλά ο Αλεμάο δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Η επόμενη επικίνδυνη στιγμή ήταν ξανά για τη Βαγιεκάνο στο 39′. Ο Λόπεθ βρέθηκε σε καλό σημείο, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ. Στα τελευταία λεπτά οι Λονδρέζοι πήραν μέτρα και είχαν την καλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Γουόρτον γέμισε ωραία, ο Μίτσελ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε. Έτσι με το 0-0 οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

ο δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για την Πάλας, με γκολ. Ο Γουόρτον έκανε μέτρα με την μπάλα, σούταρε εκτός περιοχής, ο Μπατάγια απομάκρυνε, πάνω όμως στον Ματετά που με το… καλάμι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 51′. Πέντε λεπτά μετά, ο Γέρεμι Πίνο εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο αριστερό και μετά στο δεξί δοκάρι της Ράγιο.

Οι Άγγλοι ήταν ασταμάτητοι και στο 57′ ο Ματετά βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Μπατάγια, αλλά ο Αργεντίνος τον σταμάτησε. Στο 64′ ο Σαρ βρήκε χώρο από τα αριστερά, σούταρε, όμως δεν βρήκε στόχο για την Κρίσταλ Πάλας. Κάπου εκεί ο αγώνας… πάγωσε, με τη Ράγιο να έχει την πρωτοβουλία όσο περνούσε η ώρα. Η ομάδα του Ινίγο Πέρεθ πίεσε όσο μπορούσε, όμως δεν κατάφερε να πετύχει κάτι, με το 1-0 να μένει ως το τέλος του αγώνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ του Ματετά στην εκκίνηση του δεύτερου μέρους, ήταν αυτό που χρειαζόταν η Κρίσταλ Πάλας για να βάλει δύσκολα στους αντιπάλους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γουόρτον, ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός των Λονδρέζων, ενώ είχε και το σουτ από όπου προέκυψε το γκολ της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αλεμάο, δεν ήταν απαραίτητα κακός, έδωσε τις μάχες του με τους αμυντικούς της Πάλας, όμως έμεινε αρκετά απομονωμένος επιθετικά και δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στην αναμέτρηση και είχε ένα σχετικά άνετο βράδυ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ομοίως το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε κάποια φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 51′ Ματετά

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κάνβοτ, Λεκορυά, Ριάντ, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (76΄Γκεσάν), Σαρ, Ματετά (76΄Λάρσεν).

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράσιου, Λεχέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62΄Μεντί), Λόπεθ (63΄Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70΄Καμέγιο), Παλαθόν (77΄Άκομαχ), Γκαρθία (70΄Πάτσα), Αλεμάο