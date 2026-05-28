Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά της χάρισε το Conference League! (vid)
Conference League 28 Μαΐου 2026

Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά της χάρισε το Conference League! (vid)

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της πανηγυρίζει η Κρίσταλ Πάλας! Με γκολ του Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51' επικράτησε της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 και κατέκτησε το Conference League!

Στo Λονδίνο θα παραμείνει το τρόπαιο του Conference League, αφού η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 στον τελικό της Λειψίας, κατακτώντας έτσι το πρώτης της ευρωπαϊκό τρόπαιο και τρίτο συνολικά στην ιστορία της.

Σε ένα παιχνίδι που ήταν σχετικά κλειστό, ο Ζαν Φιλίπ Ματετά ήταν ο άνθρωπος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ισπανών στο 51′, χαρίζοντας έτσι τον τίτλο στους Λονδρέζους. Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να πιέσουν στο φινάλε, όμως δεν βρήκαν ποτέ τη μεγάλη στιγμή.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κρίσταλ Πάλας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη Ράγιο να κλείνει καλά τους χώρους μένοντας πίσω. Μετά το πρώτο τέταρτο, οι Ισπανοί ανέβηκαν στο γήπεδο και άρχισαν να πιέζουν, έχοντας και την πρώτη μεγάλη φάση. Στο 25′ ο Τσαβαρία έκανε τη σέντρα, αλλά ο Αλεμάο δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Η επόμενη επικίνδυνη στιγμή ήταν ξανά για τη Βαγιεκάνο στο 39′. Ο Λόπεθ βρέθηκε σε καλό σημείο, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ. Στα τελευταία λεπτά οι Λονδρέζοι πήραν μέτρα και είχαν την καλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Γουόρτον γέμισε ωραία, ο Μίτσελ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε. Έτσι με το 0-0 οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

ο δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για την Πάλας, με γκολ. Ο Γουόρτον έκανε μέτρα με την μπάλα, σούταρε εκτός περιοχής, ο Μπατάγια απομάκρυνε, πάνω όμως στον Ματετά που με το… καλάμι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 51′. Πέντε λεπτά μετά, ο Γέρεμι Πίνο εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο αριστερό και μετά στο δεξί δοκάρι της Ράγιο.

Οι Άγγλοι ήταν ασταμάτητοι και στο 57′ ο Ματετά βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Μπατάγια, αλλά ο Αργεντίνος τον σταμάτησε. Στο 64′ ο Σαρ βρήκε χώρο από τα αριστερά, σούταρε, όμως δεν βρήκε στόχο για την Κρίσταλ Πάλας. Κάπου εκεί ο αγώνας… πάγωσε, με τη Ράγιο να έχει την πρωτοβουλία όσο περνούσε η ώρα. Η ομάδα του Ινίγο Πέρεθ πίεσε όσο μπορούσε, όμως δεν κατάφερε να πετύχει κάτι, με το 1-0 να μένει ως το τέλος του αγώνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ του Ματετά στην εκκίνηση του δεύτερου μέρους, ήταν αυτό που χρειαζόταν η Κρίσταλ Πάλας για να βάλει δύσκολα στους αντιπάλους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γουόρτον, ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός των Λονδρέζων, ενώ είχε και το σουτ από όπου προέκυψε το γκολ της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αλεμάο, δεν ήταν απαραίτητα κακός, έδωσε τις μάχες του με τους αμυντικούς της Πάλας, όμως έμεινε αρκετά απομονωμένος επιθετικά και δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στην αναμέτρηση και είχε ένα σχετικά άνετο βράδυ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ομοίως το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε κάποια φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 51′ Ματετά

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κάνβοτ, Λεκορυά, Ριάντ, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (76΄Γκεσάν), Σαρ, Ματετά (76΄Λάρσεν).

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράσιου, Λεχέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62΄Μεντί), Λόπεθ (63΄Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70΄Καμέγιο), Παλαθόν (77΄Άκομαχ), Γκαρθία (70΄Πάτσα), Αλεμάο

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα μελέτη 27.05.26

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Μέση Ανατολή 27.05.26

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Ελλάδα 27.05.26

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Κόσμος 27.05.26

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Αμυντική συμφωνία 27.05.26

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

